Канцлер заявив, що його уряд "завжди повинен брати до уваги те, що вимагає від нас конституція і які у нас є варіанти дій".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову оголосив, що Німеччина досі не ухвалила рішення про поставку Україні далекобійних ракет Taurus. Це відбувається через намагання не допустити "ескалації" війни.

Як повідомляє Politico, про це Шольц заявив під час пресконференції на полях саміту Європейської політичної спільноти в Гранаді, відповідаючи на запитання журналістів, чому він не хоче відправляти крилаті ракети. На його переконання, таке рішення може бути ухвалене лише після "ретельного розгляду".

"Зрештою, коли війна триває так довго, ці міркування не можуть припинитися відразу", – сказав Шольц, додавши, що його уряд "завжди повинен брати до уваги те, що вимагає від нас конституція і які у нас є варіанти дій".

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"Це включає, зокрема, той факт, що ми, звичайно, повинні забезпечити, щоб не було ескалації війни, і щоб Німеччина не стала частиною конфлікту. Це також є моїм завданням як канцлера", – сказав він.

Німецький канцлер не уточнив, які потенційні конституційні обмеження він має на увазі. Втім, як повідомляли ЗМІ раніше, він стурбований, що Німеччина буде змушена взяти більш активну участь у війні.

Чи отримає Україна Taurus

Київ особливо зацікавлений у постачанні німецьких ракет Taurus, оскільки вони мають велику дальність дії, ніж Storm Shadows і Французькі SCALP, які вже є на озброєнні Сил оборони.

Їх велика дальність, яка приблизно на 30% більша, ніж їхні французькі та британські аналоги, дозволить пілотам стріляти ракетами по цілях з більш безпечної відстані та потенційно уникати російських систем ППО.

Шольц має досвід глибокого небажання відправляти зброю в Україну, як це було в його попередній суперечці з Україною і західними союзниками з приводу повільної поставки танків Leopard 2.

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