Польський міністр оборони заявив, що до так званої "коаліції танків" приєдналися інші партнери, які виділили ту чи іншу кількість техніки Україні.

У Міністерстві оборони Польщі заявили про завершення комплектації батальйону німецьких танків Leopard 2 для України в рамках так званої "танкової коаліції", яку організували партнери після офіційного дозволу на реекспорт техніки з боку Берліна.

Як зазначив польський міністр оборони Маріуш Блащак, до коаліції, крім Варшави, приєдналися ще чотири країни: Норвегія (8 танків), Канада (4 танки), Іспанія (4-6 танків) та Фінляндія, яка братиме участь в процесі як донор засобів для підтримки бронетанкового батальйону. Про це він заявив за підсумками засідання міністрів оборони НАТО в Брюсселі, пише Dziennik Gazeta Prawna.

"Ми говорили про коаліцію донорів танків Leopard 2. Хочу сказати, що ми завершили батальйон танків Leopard 2A4, це було завдання, яке я ставив перед собою, і воно вийшло", - сказав він.

Також Блащак згадав, що зараз Польща займається навчанням українських екіпажів на танках Leopard 2 за участю інструкторів з Канади та Норвегії.

"Танкова коаліція Leopard 2" для України

Нагадаємо, що 24 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц після тривалих дискусій в німецькому уряді погодився на передачу Україні бойових танків Leopard, а також дозволив реекспорт техніки партнерам України. Однією з перших країн, яка підтримала Київ у проханні поставити Leopard 2 стала Польща. Саме вона зробила запит про надання відповідної ліцензії уряду Шольца.

Після поступок з боку уряду ФРН у світі утворилася так звана "танкова коаліція" з партнерів, які готові надати Києву свої бойові машини. Хоча пізніше Шольц все ж визнав, що з дозволом про постачання танків Україні Берлін значно запізнився.

Напередодні глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що вісім країн співпрацюють з метою надання Україні основних бойових танків Leopard.

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