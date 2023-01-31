Це було б великим наступним кроком, сказав він.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що вони не отримували від України запит про передачу винищувачів F-16.

На спільній прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Рютте сказав, що поставок, як і запитів від влади України, поки немає, пише видання NOS.

Однак прем'єр переконаний, що в підтримці України для перемоги у війні з Росією немає табу. "Але це дійсно був би дуже великий наступний крок, якби справа дійшла до цього", - сказав він, коментуючи можливість поставок.

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Винищувачі F-16 для України

На початку року глава Міністерства закордонних справ України заявив, що вже вдалося розблокувати передачу Україні майже всіх видів озброєння, крім бойових винищувачів і далекобійних ракет.

В ході останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" президент України Володимир Зеленський закликав союзників надати їх Україні.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що Кабінет міністрів розгляне питання поставок винищувачів F-16, якщо про це попросить влада України.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що вони готові передати Україні F-16, якщо Сполучені Штати Америки дозволять.

Вчора президент США Джо Байден сказав журналістам, що Штати не передаватимуть Україні F-16.

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