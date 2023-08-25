Невелика частина з них піде на навчання, а решта – в ЗСУ.

Нідерланди передадуть Україні всі свої винищувачі F-16 через те, що країна переходить на новіші моделі F-35.

Як розповіла міністр оборони Нідерландів Кайсу Оллонгрен в інтервʼю "Європейській правді", кілька літаків залишать у Нідерландах для навчання українських пілотів.

"Тут все просто. Нам більше не потрібні F-16, бо ми переходимо на новіші F-35. Але через війну в Україні ми в певний момент вирішили, що все одно не будемо продавати ці винищувачі F-16, а лишимо їх доступними. А тепер передаємо Україні їх майже усі – за винятком кількох літаків, які будуть використовуватися для підготовки українських пілотів", - сказала вона

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Оллонгрен сказала, що загалом у Нідерландів є 42 таких літаки. Невелика частина з них піде на навчання, а решта – в ЗСУ.

Винищувачі F-16 для України - подробиці

Данія планує передати Україні 19 винищувачів, а Нідерланди планують передати 42. Також літаки Україні пообіцяла Норвегія, а Португалія навчатиме пілотів ЗСУ та інженерів пілотуванню та обслуговуванню F-16.

Сполучені Штати у прискореному порядку надаватимуть дозвіл іншим країнам на передачу винищувачів F-16 для України. Про це стало відомо за підсумками телефонної розмови президентів США Джо Байдена та України Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності.

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