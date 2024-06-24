Нова гладкоствольна гармата 130-мм/L51 має набагато більшу вогневу міць, ніж існуючі 120-мм зразки.

Знаменита німецька компанія Rheinmetall представила на виставці Eurosatory-2024 новий танк KF-51U Panther CUT (Concept Uncrewed Turret), який може прийти на зміну Leopard 2. Про це повідомляє Army Recognition.

Головні особливості нової розробки – безекіпажна башта і 130-мм гладкоствольна гармата, яка перевершує традиційні 120-мм зразки в дальності ведення вогню та потужності. За оцінками експертів, ефективна дальність ураження нової гармати буде на 50% більшою у порівнянні з існуючими зразками.

Подача боєприпасів здійснюється завдяки автомату заряджання із двох магазинів, розташованих у задній частині башти танку. Екіпаж KF-51U складається із командира і навідника.

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Крім гармати башта оснащена спареним кулеметом калібру 50 мм. На додаток до цього розробники встановили на танк кулемет Rheinmetall RMG762 з трьома стволами, що обертаються. Завдяки йому можна боротися із БПЛА.

Іншими важливими особливостями танка називають вдосконалену броню, систему активного захисту та сучасну оптику денного і нічного бачення, доступ до якої має як командир, так і навідник.

Європа створює нові танки

Варто зазначити, що це далеко не перша спроба європейців створити новий танк, використовуючи вже існуючі технології.

Наприклад, нещодавно німецько-французький концерн KNDS (KMW+Nexter Defense Systems) представив бойову машину Leopard 2A-RC 3.0, яка також отримала безекіпажну башту та може нести гармати під новий калібр.

Скоріш за все, як KF-51U Panther, так і Leopard 2A-RC 3.0 являють собою "‎пробу пера"‎ напередодні створення справжнього європейського танку нового покоління, який отримав позначення MGCS (Main Ground Combat System). Нагадаємо, не так давно Німеччина та Франція досягли "прориву" у розробці цієї машини.

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