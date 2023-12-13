Німецький політик зазначив, що Київ отримає бронетехніку, боєприпаси, зимову форму і електрогенератори.

Німеччина передала Україні другу систему протиповітряної оборони Patriot. Її розгорнуть та введуть в експлуатацію до кінця поточного року.

Німецький канцлер Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі заявив, що в України покращилася здатність захищатися від повітряних атак РФ за допомогою дронів і ракет. Він заявив, що Берлін передасть Києву бронетехніку, боєприпаси, зимовий захисний одяг, електрогенератори для подолання дефіциту електроенергії.

"Все це вкрай необхідно. Тому що Росія тепер повністю поставила свою економіку на службу цій війні. Виробництво російської зброї йде повним ходом", - цитує німецького політика видання Aussiedlerbote.

Відео дня

Крім того, Шольц попередив, що зниження підтримки країнами-партнерами України загрожує наслідками, адже російський диктатор Володимир Путін розраховує на ослаблення міжнародної підтримки.

"Путін як і раніше сповнений рішучості поставити Україну на коліна у військовому відношенні", - підсумував німецький канцлер.

Допомога Німеччини для України - останні новини

Берлін передав Україні нову військову допомогу - боєприпаси, дрони, гранатомети і вантажівки. При цьому в листопаді Міністерство фінансів Німеччини прийняло рішення подвоїти військову допомогу Україні на 2024 рік - до 8 мільярдів євро.

Варто відзначити, що Німеччина вже віддала Україні п'ять реактивних систем залпового вогню MARS II, 18 бойових танків Leopard 2A6, 80 бойових машин піхоти MARDER, 14 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, 3 системи протиповітряної оборони IRIS-t SLM і 2 пускові установки IRIS-t SLS, систему протиповітряної оборони Patriot і дві пускові установки Patriot, а також інші види озброєння і техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: