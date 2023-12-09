Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими. Як повідомляє n-tv, на конференції Соціал-демократичної партії Німеччини Шольц закликав до наполегливості у підтримці України.
"Ця війна, ймовірно, не закінчиться найближчим часом", – заявив він. Шольц наголосив, що важливо, "щоб ми могли робити те, що необхідно протягом тривалого часу", а саме "продовжувати підтримувати Україну в її оборонній боротьбі".
Німецький канцлер додав, що вторгненням в Україну в 2022 році Росія поклала край загальному розумінню миру і безпеки в Європі. Повинна бути ясність, що "кордони в Європі більше не будуть пересуватися силою".
Шольц також зауважив, що Німеччина повинна бути готова до того, що їй доведеться робити ще більше, "коли інші ослабнуть", натякаючи на політичну ситуацію в США перед президентськими виборами в наступному році. Тому з німецького боку мають бути прийняті рішення, "щоб ми були в змозі це зробити".
"Президент Путін не може очікувати, що ми відступимо", – підкреслив Шольц.
Німеччина допомагає Україні
Як повідомляв УНІАН, Німеччина передала Україні нову військову допомогу, до якої увійшли боєприпаси, дрони, гранатомети й вантажівки.
У листопаді 2023 року Міністерство фінансів Німеччини ухвалило рішення подвоїти військову допомогу Україні в рамках дотацій на 2024 рік. Військова допомога Києву на 2024 рік становитиме 8 млрд євро.
Раніше Німеччина надала Україні 5 реактивних систем залпового вогню MARS II, 18 бойових танків Leopard 2A6, 80 бойових машин піхоти MARDER, 14 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, 3 системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM і 2 пускові установки IRIS-T SLS, систему протиповітряної оборони Patriot і дві пускові установки Patriot, а також інші види озброєння та техніки.