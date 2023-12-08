Зокрема, українська держава отримала десятки гранатометів.

Німеччина передала Україні нову військову допомогу, до якої увійшли боєприпаси, дрони, гранатомети й вантажівки.

Про це повідомляє сайт Федерального уряду Німеччини. Зокрема, Україна отримала від Німеччини ще 250 артилерійських снарядів калібру 155 мм (усього було доставлено понад 26 тис. таких снарядів).

Крім того, було отримано таку допомогу:

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1 розвідувальний комплекс LUNA NG;

10 розвідувальних безпілотників VECTOR з запасними частинами (усього в Україну доставлено 152 дрони такого типу);

6 прикордонно-патрульних автомобілів (усього 241);

8 вантажівок Zetros (усього 232);

100 тис. аптечок першої допомоги (усього 500 тис.);

медичні матеріали.

Наша держава також отримала від німецької сторони 30 гранатометів GMG.

У центрі уваги допомога Україні - сьогодні це варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2023 року Міністерство фінансів Німеччини ухвалило рішення подвоїти військову допомогу Україні в рамках дотацій на 2024 рік. Військова допомога Києву на 2024 рік становитиме 8 млрд євро.

Раніше Німеччина надала Україні 5 реактивних систем залпового вогню MARS II, 18 бойових танків Leopard 2A6, 80 бойових машин піхоти MARDER, 14 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, 3 системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM і 2 пускові установки IRIS-T SLS, систему протиповітряної оборони Patriot і дві пускові установки Patriot, а також інші види озброєння та техніки.

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