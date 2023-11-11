Міністерство фінансів Німеччини вирішило збільшити військовий бюджет.

Міністерство фінансів Німеччини прийняло рішення подвоїти військову допомогу Україні в рамках дотацій на 2024 рік.

Про це повідомляє Bild, посилаючись на джерела в уряді країни. Спочатку Мінфін ФРН заклав у військовий бюджет лише 4 млрд євро на військову допомогу Києву.

Оскільки всі кошти вже зарезервовані під обіцяні проекти, на нові залишалося лише близько 120 млн євро, зазначає ЗМІ.

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У зв'язку з цим глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус звернувся з проханням виділити додаткові 5 млрд євро в ході поточних бюджетних переговорів.

Джерело в уряді вказало, що Бундестаг частково погодився з цією вимогою і вирішив збільшити військовий бюджет на 4 млрд євро. За відповідні правки бюджетний комітет Бундестагу має намір проголосувати наступного тижня.

Також у Міноборони в резервах передбачені ще 2 млрд євро. Ці гроші розглядаються як витрати на виконання довгострокових оборонних контрактів.

Таким чином, військова допомога Києву на 2024 рік складе 8 млрд євро, а Німеччина досягне необхідного рівня витрат на оборону, як того вимагають стандарти НАТО. Йдеться про 2,1% ВВП на рік.

У Євросоюзу з'явилися труднощі з військовою допомогою для України

Тим часом план Євросоюзу виділити Києву військової допомоги до 20 млрд євро може зазнати краху. Глава дипломатії ЄС Жозеп Борреля ще в липні 2023 року запропонував створити грошовий фонд з поповненням до 5 млрд євро на рік для допомоги Україні. Міністри ЄС повинні детальніше розглянути дану ініціативу у вівторок, проте деякі дипломати відзначають, що не всі країни згодні відразу наперед давати такі великі гроші Україні. Зокрема, проти виступає Німеччина.

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