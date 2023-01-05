До неї, серед Іншого, увійшли ракетні системи, безпілотники та захист від дронів.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, в який, серед іншого, увійшли ракетні системи, безпілотники та захист від дронів.

Про це йдеться на сайті німецького уряду. Зазначається, що загалом до України відправили:

30 систем виявлення дронів, 8 розвідувальних дронів, а також 27 датчиків та "глушилок" для захисту від дронів;

17 вантажівок 8x8, 12 великовантажних причепів та 1 тягач-транспортер танків М1070;

7 гусеничних і дистанційно керованих машин піхоти для виконання завдань підтримки;

63 пікапи;

20 пускових систем калібру 70 мм на пікапах із ракетами;

21 генератор;

32 мобільні системи опалення;

карета швидкої допомоги (разом їх уже 36);

7 прикордонно-патрульних машин;

36 тис. вовняних ковдр.

Також ЗСУ найближчим часом мають отримати майже сто розвідувальних дронів. Якого саме типу, не вказують.

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Допомога Україні від Німеччини – що варто знати

Федеральний уряд оновлює перелік наданих Україні озброєнь щотижня. Востаннє він був оновлений 15 грудня. Тоді влада Німеччини передала українській стороні ракети для ППО IRIS-T.

Також наприкінці грудня повідомлялось, що Німеччина передала вісім генераторів для Національної енергетичної компанії "Укренерго". Ці генератори допоможуть під час ремонтних робіт,

А тим часом ЗМІ пишуть, що канцлер Олаф Шольц зазнає все більшого тиску з боку політичних союзників у Німеччині щодо передачі Україні тяжкої зброї. Вони просять взяти приклад з Франції, яка напередодні пообіцяла передати бойові броньовані машини,

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