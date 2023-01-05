Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, в який, серед іншого, увійшли ракетні системи, безпілотники та захист від дронів.
Про це йдеться на сайті німецького уряду. Зазначається, що загалом до України відправили:
- 30 систем виявлення дронів, 8 розвідувальних дронів, а також 27 датчиків та "глушилок" для захисту від дронів;
- 17 вантажівок 8x8, 12 великовантажних причепів та 1 тягач-транспортер танків М1070;
- 7 гусеничних і дистанційно керованих машин піхоти для виконання завдань підтримки;
- 63 пікапи;
- 20 пускових систем калібру 70 мм на пікапах із ракетами;
- 21 генератор;
- 32 мобільні системи опалення;
- карета швидкої допомоги (разом їх уже 36);
- 7 прикордонно-патрульних машин;
- 36 тис. вовняних ковдр.
Також ЗСУ найближчим часом мають отримати майже сто розвідувальних дронів. Якого саме типу, не вказують.
Допомога Україні від Німеччини – що варто знати
Федеральний уряд оновлює перелік наданих Україні озброєнь щотижня. Востаннє він був оновлений 15 грудня. Тоді влада Німеччини передала українській стороні ракети для ППО IRIS-T.
Також наприкінці грудня повідомлялось, що Німеччина передала вісім генераторів для Національної енергетичної компанії "Укренерго". Ці генератори допоможуть під час ремонтних робіт,
А тим часом ЗМІ пишуть, що канцлер Олаф Шольц зазнає все більшого тиску з боку політичних союзників у Німеччині щодо передачі Україні тяжкої зброї. Вони просять взяти приклад з Франції, яка напередодні пообіцяла передати бойові броньовані машини,