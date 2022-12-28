Німеччина передала вісім генераторів для Національної енергетичної компанії "Укренерго".
Ці генератори допоможуть під час ремонтних робіт, про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен повідомила у мікроблозі Twitter.
"З гордістю передаємо НЕК "Укренерго" вісім генераторів. Вони підтримуватимуть світло під час ремонтних робіт в енергосистемі України", - повідомила Фельдгузен.
Також вона відзначила, що "Укренерго" на чолі з Володимиром Кудрицьким продовжує робити неможливе. "Попри повітряну тривогу, нам ще вдалося поспілкуватися в укритті посольства", - зазначила вона.
Ситуація в енергосистемі України - що треба знати
Як повідомляв УНІАН, росіяни з початку жовтня здійснили дев’ять масованих ракетних атак та декілька хвиль запусків дронів по об’єктах енергетичної інфраструктури України.
11 грудня, після восьмої атаки, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ракетних ударів супротивника пошкоджено всі об'єкти ТЕС і ГЕС.
13 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Україні на поверхневе відновлення енергооб'єктів необхідно щонайменше 1,5 млрд євро.
Сьогодні, 27 грудня, в "Укренерго" заявили, що дефіцит електроенергії в країні дещо скоротився, однак наявні потужності все ще не можуть задовольнити потреби усіх споживачів.