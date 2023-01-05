Глава оборонного комітету заявила, що наразі "м'яч на стороні Берліна".

Глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман прокоментувала рішення Франції передати Україні легкі танки та броньовані машини Bastion.

Вона звернулася до канцлера Олафа Шольца, заявивши, що "тепер м'яч на стороні Берліна". Як відомо, Штрак-Циммерман неодноразово виступала за передачу Україні танків Leopard 2.

"Інші країни-партнери знову лідирують. Тепер ми нарешті можемо почати в дусі франко-німецької дружби, вірно, Олафе Шольце? М'яч зараз на стороні Берліна. Тепер нам залишається тільки забити його", – написала Штрак-Циммерман.

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Передача танків Leopard Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявляв, що Берлін не відправляє Україні танки Leopard II, щоб не допустити "розширення масштабів війни". У НІмеччині заявили, що не планують самостійно займатися питанням передачею танків Leopard Україні. Це робитиметься в координації з партнерами по НАТО.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Німеччина може не постачати Україні танки Leopard через їх якість і може побоюватися репутаційних втрат. Варто додати, що ця теорія може бути правдивою. Spiegel писав, що прийняті на озброєння в Німеччині БМП Puma не витримують бойового застосування.

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