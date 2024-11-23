Німеччина затримує поставки бронеавтомобілів MRAP в Україну - на сьогоднішній день передано всього 6% від обіцяної кількості.
Як пише BILD, Німеччина обіцяла до кінця року передати Україні до 400 важких колісних бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) з посиленим протимінним захистом, але терміни постійно переносили. Машини виробляє німецька компанія Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) на фінансування з бюджету ФРН загальною сумою 315 млн євро.
"На сьогодні, за даними BILD, Німеччина передала Україні лише 26 одиниць MRAP або 6,5% від усього замовлення. Наразі Міноборони ФРН виходить із того, що решту машин поставлять у 2025 році", - пише видання.
При цьому на запит BILD німецькі військові вказали, що причиною затримки поставок є "несвоєчасний дозвіл США на експорт автомобільних комплектуючих" і "виняткова відповідальність FFG".
Постачання бронемашин для України
Раніше у квітні BILD уже повідомляв, що Німеччина зриває постачання бронемашин Україні. Тоді зазначалося, що компанія-виробник FFG отримує запчастини для MRAP зі США і лише збирає їх у Німеччині. У компанії виникли "обмеження ліцензії на експорт зі США в Німеччину", а також проблеми із сертифікацією протимінного захисту.
20 листопада Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України, до якого увійдуть, зокрема, 47 бронемашин із захистом від мін (MRAP).