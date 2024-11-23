За даними BILD, Німеччина передала Україні лише 26 одиниць MRAP із 400.

Німеччина затримує поставки бронеавтомобілів MRAP в Україну - на сьогоднішній день передано всього 6% від обіцяної кількості.

Як пише BILD, Німеччина обіцяла до кінця року передати Україні до 400 важких колісних бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) з посиленим протимінним захистом, але терміни постійно переносили. Машини виробляє німецька компанія Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) на фінансування з бюджету ФРН загальною сумою 315 млн євро.

"На сьогодні, за даними BILD, Німеччина передала Україні лише 26 одиниць MRAP або 6,5% від усього замовлення. Наразі Міноборони ФРН виходить із того, що решту машин поставлять у 2025 році", - пише видання.

Відео дня

При цьому на запит BILD німецькі військові вказали, що причиною затримки поставок є "несвоєчасний дозвіл США на експорт автомобільних комплектуючих" і "виняткова відповідальність FFG".

Постачання бронемашин для України

Раніше у квітні BILD уже повідомляв, що Німеччина зриває постачання бронемашин Україні. Тоді зазначалося, що компанія-виробник FFG отримує запчастини для MRAP зі США і лише збирає їх у Німеччині. У компанії виникли "обмеження ліцензії на експорт зі США в Німеччину", а також проблеми із сертифікацією протимінного захисту.

20 листопада Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України, до якого увійдуть, зокрема, 47 бронемашин із захистом від мін (MRAP).

Вас також можуть зацікавити новини: