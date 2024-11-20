Загалом Німеччина виділила близько 7,1 млрд євро на військову допомогу Україні у 2024 році.

Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги. До нього увійде велика кількість різного озброєння, включно із САУ, бронемашинами та дронами, повідомили в уряді ФРН.

Зазначається, що в Україну відправлять чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами та боєприпасами до неї. Також ЗСУ отримають 47 бронемашин із захистом від мін.

До нового пакету військової допомоги увійдуть:

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4 самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами та боєприпасами;

3 танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами;

3 плуги для розмінування;

боєприпаси для БМП MARDER;

47 бронемашин із захистом від мін (MRAP);

радіолокаційна станція TRML-4D;

20 дронів-розвідників VECTOR із запчастинами;

12 дронів-розвідників HORNET XR;

100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;

120 дронів-розвідників SONGBIRD;

60 дронів-розвідників Golden Eagle;

2 дрони-розвідники VT-4 Ray;

2 мостоукладальні машини BIBER із запчастинами;

8 тактичних авіадесантних машин Caracal;

20 захищених машин для прикордонної служби;

6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;

8 тисяч патронів калібром 40-мм;

100 тисяч гвинтівок HLR 338 з 314 тисячами патронів до них;

100 тисяч патронів до стрілецької зброї;

джгути та шеврони.

Загалом Німеччина виділила близько 7,1 млрд євро на військову допомогу Україні у 2024 році, нагадали в уряді ФРН.

Військова допомога Україні - останні новини

Раніше в The Associated Press з'ясували, що Пентагон готує новий пакет військової допомоги для України на суму щонайменше 275 мільйонів доларів. До нього увійдуть засоби ППО, HIMARS, Javelin, а також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди.

Крім того, Велика Британія на 1000-й день повномасштабної війни в Україні оголосила про новий пакет військової допомоги. Уряд країни виділить 7,5 мільйонів фунтів стерлінгів на нові ударні та розвідувальні БПЛА.

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