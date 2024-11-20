Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги. До нього увійде велика кількість різного озброєння, включно із САУ, бронемашинами та дронами, повідомили в уряді ФРН.
Зазначається, що в Україну відправлять чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами та боєприпасами до неї. Також ЗСУ отримають 47 бронемашин із захистом від мін.
До нового пакету військової допомоги увійдуть:
- 4 самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами та боєприпасами;
- 3 танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами;
- 3 плуги для розмінування;
- боєприпаси для БМП MARDER;
- 47 бронемашин із захистом від мін (MRAP);
- радіолокаційна станція TRML-4D;
- 20 дронів-розвідників VECTOR із запчастинами;
- 12 дронів-розвідників HORNET XR;
- 100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
- 120 дронів-розвідників SONGBIRD;
- 60 дронів-розвідників Golden Eagle;
- 2 дрони-розвідники VT-4 Ray;
- 2 мостоукладальні машини BIBER із запчастинами;
- 8 тактичних авіадесантних машин Caracal;
- 20 захищених машин для прикордонної служби;
- 6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;
- 8 тисяч патронів калібром 40-мм;
- 100 тисяч гвинтівок HLR 338 з 314 тисячами патронів до них;
- 100 тисяч патронів до стрілецької зброї;
- джгути та шеврони.
Загалом Німеччина виділила близько 7,1 млрд євро на військову допомогу Україні у 2024 році, нагадали в уряді ФРН.
Військова допомога Україні - останні новини
Раніше в The Associated Press з'ясували, що Пентагон готує новий пакет військової допомоги для України на суму щонайменше 275 мільйонів доларів. До нього увійдуть засоби ППО, HIMARS, Javelin, а також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди.
Крім того, Велика Британія на 1000-й день повномасштабної війни в Україні оголосила про новий пакет військової допомоги. Уряд країни виділить 7,5 мільйонів фунтів стерлінгів на нові ударні та розвідувальні БПЛА.