Раніше Німеччина запропонувала надати Польщі свої системи Patriot для захисту повітряного простору.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав ідею передати Україні німецькі зенітні ракетні комплекси Patriot для захисту польсько-українського прикордоння.

За його словами, у польському уряді йшли розмови щодо того, як краще використати пропозицію Німеччини, щоб "захистити якнайбільшу частину цієї зони ризику", пише PAP.

"Я думаю, що пропозиція, яку ми зробили, є хорошою й допоможе захистити цю частину території, кордон і українсько-польсьське прикордоння. Ми робимо все, аби запевнити найвищу безпеку, максимум безпеки в цій частині Польщі", - сказав Моравецький.

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За його словами, західний кордон України і східний кордон Польщі є "одним і тим самим простором".

"Ми хотіли б, аби цей простір був максимально захищений, щоб бомби і ракети, які падають на Київ, Львів, Івано-Франківськ, який раніше називався Станіславів, на Ковель, Рівне, Луцьк, на ці всі міста, щоб вони були захищені. Звідти тікають хвилі біженців до Польщі, і ми стурбовані можливою черговою хвилею", - заявив Моравецький.

ЗРК Patriot для Польщі - що передувало

Нагадаємо, після під час масованої ракетної атаки росіян по Україні 15 листопада у польському селі Переводів біля кордону з Україною впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей. Як згодом з'ясувалося, це була ракета української системи ППО, котра намагалася відбити російську атаку. В НАТО відповідальність за цей інцидент поклали на Росію, котра обстрілювала критичну інфраструктуру України.

Після цього інциденту міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт запропонувала передати Польщі систему протиракетної оборони Patriot, для допомоги в захисті її повітряного простору. Польща пристала на пропозицію німецького уряду. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак зазначив, що Варшава хоче розмістити протиракетну систему Patriot на кордоні з Україною.

Згодом Блащак запропонував Німеччині передати Україні обіцяні Польщі батареї системи Patriot. "Це захистить Україну від подальших жертв і знеструмлень і підвищить безпеку на нашому східному кордоні", – наголосив Блащак.

Голова правлячої партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський також вважає, що для безпеки його країни було б краще, якби Німеччина передала системи протиповітряної оборони Patriot не Польщі, а Україні. За його словами, такий крок убезпечив би Польщу від таких подій, як у Пшеводові, де впала ракета.

Системи Patriot - що відомо

УНІАН уже розповідав, що собою представляє зенітний ракетний комплекс Patriot компанії Raytheon. Він перебуває на озброєнні США із 1970-х років, утім завдяки постійним модернізаціям і досі залишається основним ЗРК для армії Сполучених Штатів і низки країн НАТО.

Найсучаснішою версією є MIM-104 Patriot PAC-3, яку прийняли на озброєння в 2001 році. Завдяки ракеті PAC-2 він може знищувати літаки противника на відстані до 160 км.

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