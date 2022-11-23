Ці комплекси могли б розмістити на заході України.

Голова правлячої партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський заявив, що для безпеки його країни було б краще, якби Німеччина передала системи протиповітряної оборони Patriot не Польщі, а Україні.

Як він зазначив в інтервʼю "Польському радіо", це його особиста думка. Але передача Україні цих комплексів дозволила б більш ефективно збивати російські ракети.

"Пропозиція, безумовно, цікава. Хочу зазначити, що я висловлюю тут свою особисту думку, але вважаю, що для безпеки Польщі було б найкраще, якби німці передали цю техніку українцям, навчили українські екіпажі, з умовою, що батареї були б розгорнуті на заході України. Тоді це дозволило б, можливо, більш ефективно, ніж з С-300, збивати ворожі ракети", – пояснив Качинський.

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На його думку, такий крок убезпечив би Польщу від таких подій, як у Переводові, де впала ракета.

"Водночас, якби росіяни вирішили напасти на нас, це також було б для нас захистом. Я б вважав таке рішення оптимальним і таким, що показує, що німці роблять реальну зміну ставлення, а не певний акт пропагандистського характеру", – наголосив Качинський.

Передача Польщі комплексів Patriot: що відомо

Німеччина запропонувала передати Польщі систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір. Це сталося після інциденту з падінням ракети в польському селі Переводів неподалік кордону з Україною.

Пізніше стало відомо, що Польща погодилася на передачу цих ЗРК.

Рішення Німеччини передати Польщі зенітно-ракетні комплекси Patriot прокоментував і військовий експерт Роман Світан. Полковник ЗСУ вважає, що ця система ППО одночасно прикриє і польське, і українське небо.

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