Розроблені компанією Quantum-Systems розвідувальні дрони Vector Сили оборони експлуатують з травня 2022 року.

Німецька Quantum-Systems GmbH, яка спеціалізується на виробництві БПЛА, відкрила в Україні ще одне підприємство. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

Новий завод стане другим підприємством Quantum Systems в нашій країні: планується, що до кінця року на ньому будуть працювати 100 осіб. Згідно з прогнозами, завдяки новому підприємству виробничі потужності компанії зростуть до 1 тис БПЛА на рік.

Розвідувальні дрони Vector від Quantum Systems використовуються в Україні з травня позаминулого року. На сьогоднішній день у рамках German Enablement Initiative було надано 212 систем. До кінця року в Україну планують поставити 500 розвідувальних дронів від Quantum Systems.

Відео дня

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що Vector відіграв велику роль у битві за Сіверський Донець поблизу села Білогорівка на Луганщині.

Також повідомлялось, що компанія передає Україні 100 БПЛА Trinity різних моделей.

Quantum Systems – довідка

Quantum-Systems GmbH є німецькою технологічною компанією зі штаб-квартирою в Гілхінге.

Вона заснована в 2015 році і спеціалізується на розробці, проектуванні та виробництві невеликих БПЛА.

Компанія відома безпілотними апаратами серій Tron, Trinity, Vector та Scorpion (серійне виробництво БПЛА Vector стартувало у 2020 році). Серед відомих операторів апаратів від Quantum Systems – Німеччина, Україна та Філіппіни.

Вас також можуть зацікавити новини: