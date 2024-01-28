Максимальний час перебування Trinity Pro в повітрі - 90 хвилин.

Німецька технологічна компанія Quantum-Systems передає Україні 100 безпілотників Trinity різних моделей. Про це пише проект Deaidua.

Про постачання цих безпілотних літальних апаратів оголосили ще на саміті Stern Stewart Institute Summit, що відбувся у вересні минулого року. "Компанія, яка бере найактивнішу участь в оборонній кампанії України, фактично дарує ці безпілотники. Quantum-Systems також постачає сотні БПЛА Vector в Україну за дорученням Уряду Німеччини", - наголошується в повідомленні.

Українські оператори дронів пройшли навчання роботі з цими БПЛА, вже в цьому місяці першу партію повинні доставити в Україну. Trinity можна використовувати для точного картографування пошкоджень інфраструктури, будівель, доріг або мостів. При цьому в статті наголошується, що Trinity Tactical можуть задіяти і на фронті.

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Що відомо про БПЛА Trinity:

Максимальний час перебування в повітрі Trinity Pro - 90 хвилин, розмах крил - 2.394 м., дальність польоту 5-7,5 км, а максимальна злітна вага - 5,75 кг.

Завдяки модульній системі БПЛА піднімається в повітря протягом декількох хвилин і виконує автоматичні завдання з тактичного картографування та візуалізації місцевості.

За один політ один безпілотник може покрити площу в 700 гектарів або лінійний коридор довжиною 90 кілометрів.

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