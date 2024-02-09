Також із ними хочуть поставити чотири командні пункти, тобто йдеться про чотири додаткові батареї.

Норвегія має намір передати Україні ще десять пускових установок і чотири центри управління вогнем системи ППО NASAMS. Про це повідомляє сайт норвезького уряду.

Зазначається, що уряд Норвегії звернувся із запитом до парламенту по дозвіл на купівлю вказаних зенітно-ракетних комплексів у виробника – компанії Kongsberg Defence and Aerospace (KDA). В уряді наголосили, що йдеться саме про додаткове замовлення понад те, що вже було передано Україні. На ці потреби планують витратити 3,45 мільярда норвезьких крон.

"Норвезька система NASAM рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракетні та безпілотні атаки масштабні та жорстокі, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України", – зауважив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Відео дня

Зенітно-ракетні комплекси NASAMS в Україні

В основі норвезької ЗРК NASAMS лежить американська ракета "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM, яка є основним видом озброєння для всіх винищувачів країн-членів НАТО. Норвежці адаптували її до пуску з землі, додавши радар та пункт управління.

Максимальна дальність знищення повітряних цілей становить до 40 км на висоті до 20 км. Штатний радар цього ЗРК забезпечує огляд повітряного простору на відстані до 75 км (ефективний – до 40 км), а по висоті до 40 км.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала кілька батарей NASAMS від різних країн. Остання така поставка була від Литви. Ще кілька батарей були обіцяні, але поки що не були поставлені.

Вас також можуть зацікавити новини: