Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас зазначив, що країна формує перелік військової допомоги з урахуванням поточних потреб України.

Литва анонсувала передачу нового пакету військової допомоги Україні. До нього увійдуть, зокрема, дві пускові установки систем протиповітряної оборони NASAMS.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Литви. Також у співпраці з деякими європейськими партнерами країна закупить для українських Збройних сил боєприпаси калібру 155 мм.

Під час засідання у форматі "Рамштайн" литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас зазначив, що країна формує перелік військової допомоги з урахуванням поточних потреб України.

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Від також додав, що найближчим часом Литва передасть Україні генератори та обладнання, необхідне для проходження зими. Зокрема, будуть надані армійські похідні ліжка і одяг. Також продовжено навчання та реабілітацію українських військових.

Військова допомога Україні: інші новини від партнерів

Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакету допомоги на 200 млн доларів. Зокрема, в пакет увійдуть ракети протиповітряної оборони AIM-9M, додаткові боєприпаси для HIMARS, ракети для ПТРК TOW, ПТРК АТ-4, засоби радіоелектронної боротьби тощо.

Крім того, напередодні Німеччина оголосила про виділення пакету військової допомоги на 1 млрд євро. Країна передасть додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, IRIS-T, а також установки Gepard.

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