Литва анонсувала передачу нового пакету військової допомоги Україні. До нього увійдуть, зокрема, дві пускові установки систем протиповітряної оборони NASAMS.
Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Литви. Також у співпраці з деякими європейськими партнерами країна закупить для українських Збройних сил боєприпаси калібру 155 мм.
Під час засідання у форматі "Рамштайн" литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас зазначив, що країна формує перелік військової допомоги з урахуванням поточних потреб України.
Від також додав, що найближчим часом Литва передасть Україні генератори та обладнання, необхідне для проходження зими. Зокрема, будуть надані армійські похідні ліжка і одяг. Також продовжено навчання та реабілітацію українських військових.
Військова допомога Україні: інші новини від партнерів
Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакету допомоги на 200 млн доларів. Зокрема, в пакет увійдуть ракети протиповітряної оборони AIM-9M, додаткові боєприпаси для HIMARS, ракети для ПТРК TOW, ПТРК АТ-4, засоби радіоелектронної боротьби тощо.
Крім того, напередодні Німеччина оголосила про виділення пакету військової допомоги на 1 млрд євро. Країна передасть додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, IRIS-T, а також установки Gepard.