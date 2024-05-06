Експерти зазначають, що західні розвідки можуть не мати 100% гарантії того, що встановлений боєприпас дійсно навчальний.

У Росії на фоні 9 травня та чергової "інавгурації" Володимира Путіна оголосили навчання з відпрацювання застосування тактичного ядерного озброєння. Навчання мають пройти з ракетними з'єднаннями Південного військового округу, із залученням авіації та військово-морських сил. Цей округ безпосередньо межує та знаходиться на окупованих територіях України, пише Defence Express.

Зазначається, що стратегічна ядерна зброя призначена для ядерного стримування та гарантування повноцінного знищення противника, як держави, на міжконтинентальних відстанях, а от тактична ядерна зброя вирішує задачі на оперативно-тактичному рівні, що виникають на полі бою та у прифронтовій зоні. Саме через це відрізняються, як засоби доставки ядерних зарядів, так і їх потужність.

Автори вказують, що головними штатними носіями тактичної ядерної зброї у збройних силах РФ є ОТРК "Искандер", які можуть здійснювати пуск, як крилатих, так і балістичних ракет з ядерними бойовими частинами. Також відомо, про існування ядерних бойових частин для протикорабельних ракет "Онікс". Серед наземних носіїв ядерних бойових частин в теорії ще можуть бути зенітні ракети для С-300 та С-400. А найменші ядерні заряди використовує артилерія, а сили спеціального призначення мають на озброєнні спеціальні ранці з ядерним зарядом.

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Морська ядерна компонента тактичного ядерного озброєння передбачає торпеди, протикорабельні ракети та крилаті ракети з ядерними бойовими частинами. У цьому випадку мова йде, як про протикорабельні "Онікси", так і про крилаті ракети "Калибр".

Щодо повітряної компоненти, то ракети Х-55 та Х-102 у ядерному виконанні також можливо використати на оперативно-тактичному рівні, але це все ж таки стратегічні крилаті ракети. А виключно тактичними можливо назвати ядерне виконання ракет Х-22, Х-32 та "Кинжал", також мова йде і про звичайні вільнопадаючі ядерні авіабомби.

Особливість оголошених навчань

У статті вказано, що важливим моментом цих навчань є те, що ядерні бойові частини традиційно зберігаються окремо на спеціальних базах. І якщо стратегічна ядерна зброя, наприклад, міжконтинентальні балістичні ракети, знаходяться одразу у спорядженому стані, то тактичні носії спочатку треба нею спорядити. Це означає, що під час цих навчань, в теорії, має бути відпрацьований доволі довгий ланцюг із процесом вилучення спеціальних боєприпасів (макетів) з бази зберігання, їх прихованого транспортування та оснащення носія. І на цьому етапі західні розвідки можуть не мати 100% гарантії того, що встановлений боєприпас дійсно учбовий.

"Таким чином Україна, а разом із нею та увесь світ, зараз спостерігають черговий етап загострення ядерної риторики РФ… Водночас слід зазначити, що тепер, причиною погроз стала нібито готовність деяких країн НАТО розмістити війська в Україні. І у своїй ядерній риториці Кремль прямо використовує тактику шантажу терористів-смертників, які погрожують підірвати всіх разом із собою", – пишуть автори.

Ядерні навчання РФ

В понеділок, 6 травня, Міноборони РФ оголосило, що російські військові проведуть навчання, під час яких буде відпрацьовано застосування нестратегічної ядерної зброї.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував оголошення Москви про підготовку до ядерних навчань.

Водночас колишній президент РФ, чинний заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відповів образами на адресу західних лідерів і "ядерними" погрозами на заклики відправити для надання допомоги Україні іноземних військових.

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