Офіційно Кремль планує провести ядерні навчання "У відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації".

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону прокоментував оголошення Москви про підготовку до ядерних навчань.

"Наразі, крім інформаційного ефекту і заяв, нічого нового ми не спостерігаємо. Звичайно, що вся необхідна інформація збирається. Над цим працюють і українські спецслужби та весь вільний світ. Ядерний шантаж – це стабільна практика режиму Путіна. Якоїсь епохальної новини тут немає", – сказав Юсов.

Ядерні навчання РФ: що відомо

Напередодні Путін доручив армії провести навчання з використанням тактичної ядерної зброї. Дата початку навчань не розголошується, відомо лише, що вони пройдуть "найближчим часом".

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За словами представника Кремля Дмитра Пєскова, навчання проводитимуться у "відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб". Зокрема, йдеться про можливу відправку західних військ до України.

Ситуацію прокоментував і екс-президент РФ Дмітрій Мєдвєдєв. Він заявив, що допомога Україні живою силою "спричинить прямий вступ їхніх країн у війну", на який країні-агресору "доведеться відповідати". Зокрема, Медведєв погрожує, що "відповідь" буде не на території України.

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