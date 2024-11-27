Нова бронемашина має автоматичну коробку передач та оснащена великокаліберним кулеметом.

Парк вітчизняної військової техніки поповнили бронетранспортери Oncilla-Shturm, що призначені для виконання широкого спектру бойових завдань.

Як повідомили в Міністерстві оборони України, бронемашину кодифіковано та допущено до експлуатації. Бронетранспортер вміщує трьох членів екіпажу і шістьох стрільців. Машина оснащена автоматичною коробкою передач та потужним турбодизельним двигуном, які у поєднанні надають бронетранспортеру хороші ходові та швидкісні характеристики. Запасу пального вистачає на понад 700 км шляху.

Броня та конструктивна особливість Oncilla-Shturm забезпечують захист екіпажу та десанту під час обстрілу зі стрілецької зброї, уламків і наїзду на вибухонебезпечні предмети.

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Стандартне обладнання бронетранспортера включає автоматичну систему підкачки шин, гідравлічний підсилювач керма, систему кондиціонування повітря з додатковою функцією обігріву, автоматичну систему пожежогасіння, фільтровентиляційну систему, лебідку. Озброєння - дистанційно керований бойовий модуль з великокаліберним кулеметом. Бронетранспортер може виготовлятися у кількох модифікаціях.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, вітчизняна бронемашина Oncilla-Shturm демонструє прогрес України у створенні техніки, що відповідає сучасним потребам поля бою:

"Її надійність та функціональність дозволяють нашим військовим виконувати бойові завдання в умовах високої складності, забезпечуючи захист особового складу та ефективність операцій".

Новини України у центрі уваги - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, днями стало відомо, що до експлуатації у військах Сил оборони України допущено багатофункціональний всюдихід-амфібію Argo Aurora. Потужності цієї машини вистачить, аби перевозити до пів тони вантажу.

В українській армії широко впроваджують різні інноваційні розробки. Зокрема у жовтні в Україні провели демонстраційні випробування нових розробок - роїв дронів та керованих боєприпасів.

На початку листопада віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що техніку Сил оборони України на фронті поповнять, зокрема, нові роботизовані комплекси "Тарган 2К", "Тарган 200", а також "Буревій" та "Танчик".

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