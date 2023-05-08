Відзначається, що планують бомби РФ несуть велику небезпеку.

ВПС Російської Федерації не змогли взяти під контроль небо над Україною, а крилаті ракети закінчуються. Окупанти намагаються адаптуватися до нової реальності і використовують плануючі бомби.

Видання The Telegraph пише, що плануючі бомби оснащені "крилами", щоб збільшити дальність їх польоту, і летять низько і досить далеко, щоб ухилитися від деяких засобів протиповітряної оборони.

Російські плануючі бомби потрапили в заголовки газет, коли винищувач випадково скинув бомбу на прикордонне російське місто Бєлгород, пошкодивши будівлі та поранивши щонайменше трьох людей.

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Полковник Юрій Ігнат, представник ВПС України, заявив Telegraph, що бомби становлять "дуже серйозну загрозу". Додатковий радіус дії, що забезпечується плануючою технологією, означає, що російські літаки можуть уникати ризикованих вильотів поблизу лінії фронту для ударів.

"В даний час противник використовує тактичну авіацію для вирішення бойових завдань уздовж кордону з Росією, лінії фронту і морського узбережжя. У всіх цих районах противник вже близько місяця інтенсивно використовує плануючі бомби", - сказав полковник Ігнат.

За оцінками українських офіційних осіб, сили Москви скидають на поле бою не менше 20 плануючих бомб на день.

У той час як світ очікує очікуваного контрнаступу України, українські та західні аналітики почали припускати, що використання зброї може змусити Київ внести останні зміни в своє оперативне планування.

Найпростіші плануючі бомби - це модифікована зброя, оснащена крилами та навігаційними системами, які дозволяють встановити траєкторію польоту до цілі.

Це може бути так само просто і грубо, як переробка некерованої зброї. Росіяни в основному переробляють старі радянські авіабомби ФАБ-500. Однак деякі плануючі бомби, такі як UPAB-1500B-E, спеціально розроблені з урахуванням цих особливостей.

Здається, крилаті бомби, які дешевші та простіші у виробництві, ніж балістичні та крилаті ракети, стали зброєю вибору для Росії, оскільки, як повідомляється, у неї закінчилися більш високотехнологічні високоточні боєприпаси

Специфікація та можливості кожної плануючої зброї — модифікованої або виготовленої — сильно відрізняються, причому деякі з них, як повідомляється, мають дальність до 75 миль і здатні вражати ціль у радіусі 10 метрів. Але зазвичай плануючі бомби, що використовуються Росією, мають дальність польоту від 30 до 45 миль.

Незалежно від ефективності бомб, ця зброя дає російським льотчикам-винищувачам можливість ефективно використовувати повітряну міць, щоб впливати на наземні операції, чого вони раніше насилу домагалися.

Українська розвідка повідомляє, що більшість атак плануючими бомбами наносяться з відстані 25-30 миль вглиб території Росії, після чого військові літаки розгортаються, щоб не потрапити в зону дії ППО Києва.

"Протистояння, яке дає нову саморобну зброю, означає, що загроза протиповітряної оборони, яка раніше обмежувала використання ударної і штурмової авіації, дещо пом'якшується", — сказав Telegraph Джастін Крамп, військовий аналітик розвідувальної консалтингової компанії sibylline.

У міру того, як Україна відмовляється від своїх запасів систем ППО радянських часів, Київ виявляє, що у нього є лише невелика кількість систем середньої і великої дальності для захисту від повітряних атак.

Більшість його систем ППО малої дальності знаходяться на передовій, тоді як ракетні системи більшої дальності знаходяться далеко за лінією фронту, щоб захищати міста та тримати їх поза досяжністю російської артилерії та атак безпілотників.

В останні тижні Росія знову збільшила кількість своїх дальніх атак, використовуючи безпілотники-камікадзе іранського виробництва, а також балістичні і крилаті ракети по містах, таким як столиця Київ, в надії виснажити українські запаси авіаційної техніки.

"Навіщо їм використовувати дефіцитні балістичні крилаті ракети, яких у них залишилося небагато? Це більш дешевий варіант. Ось чому для виконання цього завдання вони використовують плануючі бомби або ракети "земля-повітря" C-300. С-300 ми іноді можемо перехопити, але ці бомби — проблема", — сказав полковник Ігнат про плануючих бомбах.

Західні військові експерти кажуть, що плануючі бомби мають меншу відбивну здатність, ніж звичайна зброя великої дальності, що ускладнює їх відстеження для України. Радари не завжди вловлюють об'єкти, що летять на малій висоті, а через невеликий розмір плануючих бомб їх важко побачити на радарі.

Застосовувані російськими методи радіоелектронного придушення і протирадіолокації означають, що у київських сил є лише обмежене вікно для націлювання на бомби в міру їх демаскування.

Атаки також викликають у Києві питання про те, чи слід відводити системи ППО від населених пунктів для підтримки майбутнього контрнаступу. Одним з рішень було б збиття плануючих бомб за допомогою Patriot або інших зенітно-ракетних комплексів. Але ці ЗРК цінні, їх ракети дорогі, і їх потрібно тримати подалі від лінії фронту, щоб вони не були уразливі для російських ударів.

З системами Patriot, які були подаровані США і Нідерландами, в українських сил також є можливість перекинути більше засобів ППО на передову.

Кращим рішенням, на думку полковника Ігната, були б сучасні західні винищувачі — з логістичних причин Україна віддає перевагу F-16, — які мають радари більшої дальності і ракети класу "повітря-повітря", ніж застарілі Су-27 і МіГ-29 Україна. в даний час спирається.

"Одного або двох було б достатньо, щоб їх стримати, тому що росіяни побачать, що пара цих штук в повітрі, і не будуть наближатися", — сказав він.

Але до пожертвувань західних винищувачів, щоб допомогти зрівняти правила гри, ще далеко. А поки Києву доведеться планувати свій наступ, щоб його не зіпсувала присутність російських плануючих бомб.

За словами Крампа, Україні буде потрібна "значна протиповітряна оборона" на лінії фронту, коли її війська стикаються з вузькими місцями, такими як переправи через річки або добре укріплені російські позиції, де вони стають уразливими для атак з повітря.

Якщо Росії вдасться закріпитися в битві за панування в повітрі, це також означатиме, що пункти збору українських військ, а також вузли управління і логістичні вузли стануть однаково вразливими. Україні доведеться оволодіти мистецтвом обману і високомобільної війни, щоб нейтралізувати будь-яку потенційну повітряну загрозу, що виходить від сил Москви.

"Це означає, наприклад, широке розповсюдження військ, коли вони не беруть участі в бойових діях, але можливість швидко зібрати їх разом, коли це необхідно, — те, чого британські та американські військові неодноразово вчилися на недавніх навчаннях. Розсіювання та швидка концентрація сил є життєво важливими в цьому середовищі", — сказав Крамп.

Зрештою, планові бомби, розгорнуті російськими військами, не є панацеєю і зіграють обмежену роль у майбутньому наступі, якщо Київ зможе зберегти свою систему ППО на лінії фронту.

"Це стара технологія, яка існує вже багато років. Тільки за останній місяць вони стали використовувати їх більш інтенсивно", - сказав полковник Ігнат.

Плануючі бомби РФ - що відомо

Наприкінці лютого 2023 року росіяни вперше використали проти України керовані плануючі бомби УПАБ-1500В. Ці бомби оснащені інерційною і супутниковою системою навігації, а бойова частина - 1010 кг.

За словами військового експерта Олександра Коваленка, авіація РФ стала частіше застосовувати такі авіабомби уздовж лінії фронту, але Україні потрібна Авіація для їх знищення.

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