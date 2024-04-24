У РФ приписують цьому комплексу якісь унікальні можливості.

Росія заявила про перше постачання до військ найновіших зенітних ракетних комплексів С-500 "Прометей", які самі ж прозвали "п'ятим поколінням" на відомою тільки їм класифікацією.

Як пише Defence Express, цьому озброєнню росіяни приписують унікальні можливості. Зокрема, дальність ураження цілей у 500 чи навіть 600 км.

Зазначається, що розробка комплексу з можливостями протиракетної оборони розпочалась у 2002 році. При цьому всі розробки того часу на ділі, зазвичай, виявляються використанням напрацювань СРСР 80-х років.

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Попри це роботи над С-500 постійно затягувались. Випробування мали проходити у 2010-2015 роках з початком серійного виробництва у 2014-му. Однак в Результаті все змістилось на 10 років вперед, якщо вірити заявам Кремля.

За словами експертів, сама С-500 не є чимось новим, оскільки це лише результат подальшого розвитку радянських С-300В та модернізації С-300 під назвою С-400.

"Яякщо взяти ракети до С-500, то там можливо побачити 40Н6М від С-400, а також нову 77Н6-Н, яка є версією ракети 9М82 від С-300В, але з потужнішим першим ступенем. Задача 40Н6 - збивати аеродинамічні цілі, при цьому на виключно "паперовій" дальності у 380 км, для реалізації якої необхідно використовувати А-50. Задача 77Н6-Н - боротися з балістичними ракетами. Для неї якраз і декларується дальність до 500-600 км, але мова також йде "паперовий параметр", бо головна вимога для цієї ракети не бити далеко, а працювати протиракетою", - пише видання.

Як додається, головний недолік 9М82 полягає у тому, що вона не має функції кінетичного перехоплення, а лише функцію близького підриву. Тобто це технології Patriot PAC 2 з ракетою GEM-T.

Хоча росіяни стверджують що С-500 нібито може перехоплювати цілі у космосі, ці заяви викликають активний скепсис навіть у самій РФ, бо аеродинамічні рулі 77Н6-Н натякають на неможливість екзоатмосферного перехоплення. При цьому в описі С-500 прямо вказано, що задача ЗРК - перехопити балістичні ракети на їх кінцевих ділянках, тобто вже в атмосфері.

"Щодо РЛС, то до 91Н6 від С-400 додали станцію дальнього огляду 60К6 та дві стрільбова 77Т6 та 76Т6 точно не встановленого призначення. Їх параметри точно невідомі, але вказано, що вони мають працювати у Х-діапазоні. Також задекларована можливість одночасної роботи по 10 балістичним цілям. Таким чином саме у такій версії С-500 взагалі ніяким чином не викликає жодних "вау-ефектів". По суті мова йде про спробу РФ протягом декількох десятиріч розробити та поставити на озброєння комплекс, можливості якого вже є спірними. Бо у кращому випадку мова йде про намір отримати щось схоже на американський THAAD, але із запізненням на 30 років", - долали експерти.

Крім того, у РФ вже чомусь не згадують про С-550, який у 2021 році обіцяли поставити на озброєння до 2025 року.

Розробки РФ - останні новини

Раніше Defence Expres повідомляв, що у Росії придумали "чудо-РЕБ" для захисту НПЗ від українських дронів. Росіяни заявляють, що цей комплекс РЕБ може ефективно боротися проти "практично всіх видів дронів і всіх видів керованих літальних апаратів".

Крім того, РФ вдалося стандартизувати модернізацію Т-62М.

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