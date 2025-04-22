Країна випробовує одразу два бойових літака нового покоління - J-36 і J-XDS.

Розробники китайського винищувача-невидимки J-36 працюють над комп'ютерною системою, яка допоможе пілотам виконати складний і небезпечний маневр посадки винищувача шостого покоління на авіаносець, який рухається. Про це повідомляє South China Morning Post.

Автори посилаються на статтю, яку нещодавно опублікували в китайському авіаційному журналі Acta Aeronautica et Astronautica Sinica. Це може бути свідчення того, що розробники J-36 перебувають на ранніх стадіях створення військово-морського варіанту свого нового літака.

Як заявили у Chengdu Aircraft Research and Design Institute, ризик для пілотів, які будуть намагатися посадити винищувач нового покоління на авіаносець, э "‎надзвичайно високим"‎.

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Треба думати, згодом літак зроблять більш "слухняним" та безпечним для пілотів. В іншому випадку успіх всієї програми буде під великим питанням.

J-36 - довідка УНІАН

Китай активно проводить льотні випробування літаків нового покоління, зокрема винищувача-бомбардувальника (або тактичного бомбардувальника) J-36, який відрізняється відсутністю кілю та цілим рядом унікальних рішень.

Літак створили фахівці Chengdu Aircraft Industry Group. Для нього використали дуже рідкісне компонування із трьома двигунами, які, скоріш за все, мають пласке сопло. Два повітрозабірники розмістили знизу, а ще один - зверху.

Іншою китайською авіаційною новинкою став J-XDS. Нещодавно у мережу "‎злили"‎ перший чіткий знімок цього літака.

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