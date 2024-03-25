Новий гелікоптер могли створити на основі китайського багатоцільового транспортного вертольота Z-20.

У китайських соціальних мережах виклали фотографії, на яких можна побачити перспективний важкий бойовий гелікоптер нового типу. Про це повідомляє The War Zone.

За деякими даними, новинка може отримати назву Z-21. Нажаль, якість фотографій залишає бажати кращого, однак основні відмінні особливості гелікоптера добре помітні.

Перше і найбільш головне – перед нами свого роду "клон" знаменитого американського ударного вертольота AH-64 Apache. Зокрема, від нього Z-21 успадкував тандемну двомісну конфігурацію, яку використовують на більшості ударних вертольотів світу.

Відео дня

На думку експертів, гелікоптер розробили на основі китайського багатоцільового вертольота Z-20, який вважають "копією" американського тактичного багатоцільового UH-60 Black Hawk.

Передбачається, що обидві китайські машини матимуть однакову силову установку та деякі спільні елементи конструкції. Сам Z-20 ввели до експлуатації у 2019-му.

Характеристики Z-21 наразі невідомі. Скоріш за все, основною зброєю гелікоптера будуть керовані протитанкові ракети класу "повітря – земля". Також, ймовірно, Z-21 отримає автоматичну гармату.

Китай розробляє безпілотні гелікоптери

Окрім пілотованих вертольотів, китайці активно розробляють безпілотні. Ще у 2020-му корпорація AVIC почала льотні випробування безпілотного палубного вертольота AR-500B, який став першим апаратом такого класу, розробленим в КНР.

Такі літальні апарати зможуть виконувати пошуково-рятувальні операції та суттєво розширять розвідувальні можливості кораблів.

Завдяки невеликим палубним безпілотним гелікоптерам Китай зможе оснастити безпілотниками малі кораблі і це не вимагатиме внесення змін до їхньої конструкції.

Вас також можуть зацікавити новини: