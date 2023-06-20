Президент Болгарії заявляє, що приєднання країни до угоди про постачання Україні мільйона снарядів буде помилкою, проте прем'єр Болгарії таку позицію не підтримав.

Президент Болгарії Румен Радев заявив, що якщо його країна приєднається до Угоди про постачання Україні мільйона снарядів. це буде помилкою. Водночас таку позицію не підтримав прем'єр-міністр країни.

Як повідомляє "Вільна Європа", президент Болгарії наполягає, що країна не повинна ставати частиною ініціативи "Один мільйон снарядів" для України, аргументуючи це великим навантаженням на економіку.

"Ви бачите, що конфлікт загострюється, несе в собі величезні ризики, виснажує наші економіки і соціальні системи. І в Болгарії, і в Брюсселі я стверджував, що наша країна не повинна втручатися, поставляючи зброю у війну на Україні, щоб покласти край цьому конфлікту", - сказав він.

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У той же час, прем'єр-міністр країни Ніколай Денков вважає, що Болгарія повинна виконати взяті на себе зобов'язання. Він нагадав, що парламент Болгарії прийняв рішення про відправку військової допомоги в Україну, тож країна повинна бути послідовною і виконати це рішення.

"Наскільки я знаю, президент сказав, що Болгарія бере участь у підтримці України. Так що я бачу певне протиріччя - з одного боку ми беремо участь, з іншого - снарядами не беремо участі, так що нехай президент пояснить це протиріччя", - сказав Денков.

Закупівля боєприпасів для України

Раніше новий міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв в інтерв'ю Politico заявляв, що його країна має намір приєднатися до програми ЄС з постачання Україні мільйона боєприпасів. Болгарія була однією з двох країн ЄС (ще одна - нейтральна у військовому відношенні Ірландія), які не приєдналися до цієї програми.

Країни ЄС затвердили рішення про відправку Україні 1 мільйона боєприпасів протягом найближчого року. Снаряди будуть надані з власних запасів країн-учасників програми, а з бюджету ЄС їм буде надана компенсація. На ці цілі витратять 1 мільярд євро.

Також ще 1 мільярд євро витратять на закупівлі нових боєприпасів для України.

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