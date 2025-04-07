До фонду, який закуповуватиме і володітиме зброєю, можуть увійти Велика Британія, Україна і Норвегія.

Міністри фінансів Європейського Союзу обговорять цього тижня створення спільного міжурядового оборонного фонду, який буде закуповувати і володіти оборонним озброєнням, а також стягувати з членів плату за його використання. Про це пише Reuters, посилаючись на представлений на розгляд міністрів проєкт.

Зазначається, що проєкт був замовлений польським головуванням у ЄС і підготовлений аналітичним центром Bruegel. Цей Європейський оборонний механізм (EDM) буде створений у рамках міжурядового договору і матиме істотний оплачений і відкличний капітал, що дасть йому змогу позичати на ринку. Він також може видавати кредити та прийматиме членів з-за меж Європейського союзу. Зокрема, розглядаються Велика Британія, Україна та Норвегія.

У проєкті передбачається, що фонд зосередиться на "стратегічних засобах допомоги" - дорогій військовій інфраструктурі та обладнанні, необхідних арміям для роботи, які часто надаються Сполученими Штатами.

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До них належать спільні системи командування і управління, супутникова розвідка і зв'язок, розробка нових дорогих систем озброєння, таких як винищувачі п'ятого або шостого покоління, інтегровані системи озброєння, необхідні кільком країнам, як-от стратегічна протиповітряна оборона, стратегічний великомасштабний повітряний транспорт і морська логістика, ракети і ядерне стримування.

"Європейський оборонний механізм... виступатиме як ексклюзивна закупівельна агенція в певних галузях, як планувальник, спонсор і потенційний власник стратегічних засобів забезпечення, а також як юридичне зобов'язання дотримуватися правил єдиного ринку оборони в межах юрисдикцій його членів", - ідеться в пропозиції.

При цьому, щоб стимулювати власну оборонну промисловість Європи, EDM буде закуповувати тільки в підрядників із країн договору або в консорціумів із визначеним мінімальним ступенем участі підрядників, штаб-квартири яких розташовані в країнах договору.

Водночас це правило можна скасувати більшістю членів ради EDM, якщо необхідне озброєння не може бути куплене у країни EDM або матиме набагато вищу вартість.

Що особливо важливо для країн ЄС з високим рівнем заборгованості, таких як Італія, Іспанія, Греція, Бельгія, Португалія або Франція, EDM дозволить не допустити збільшення державного боргу, оскільки борг, що виник при придбанні цих активів, залишиться на балансі EDM, а не на національних рахунках.

Крім того, під час кредитування своїх членів EDM може застосовувати стандартну ставку і субсидовану ставку для "прифронтових держав", які мають спільний кордон з Росією або Білоруссю, високий рівень національних військових витрат або і те, і інше.

Оборона Європи - що відомо

Раніше лідери ЄС підтримали значне збільшення видатків на оборону. Зокрема, лідери ЄС наголошують на тому, що агресивна війна Росії проти України та її наслідки для європейської та глобальної безпеки в мінливому середовищі становлять екзистенційну загрозу для Євросоюзу.

Також Європейська комісія представила деталі нової оборонної ініціативи ЄС SAFE, за якою країни-члени матимуть доступ до кредитів на 150 млрд євро. Гроші мають бути використані насамперед на компоненти зброї, які виготовлені в Євросоюзі та Україні.

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