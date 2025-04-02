Деякі європейські столиці з обережністю поставилися до плану.

Велика Британія поширила плани зі створення європейськими країнами "наднаціонального інституту", який спільно закуповує військову техніку, накопичує зброю і допомагає фінансувати масштабне переозброєння по всьому континенту.

Неофіційний документ, написаний британськими чиновниками і переглянутий Financial Times, являє собою аргумент на користь багатостороннього фонду для "коаліції охочих", яка позичатиме на ринках за вигідними ставками і підтримуватиме витрати на оборону.

Зазначається, що підкріплений акціонерним капіталом і державними гарантіями, фонд як позичатиме гроші на оборонні проєкти, так і фактично купуватиме військові активи, створюючи загальні "запаси" обладнання для країн-учасниць.

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Складений посадовими особами казначейства Великої Британії, так званий "неофіційний документ" було поширено минулого тижня серед ключових європейських столиць для обговорення, але в ньому було заявлено, що він не є офіційною політикою британського уряду.

Не уточнюючи передбачуваний розмір фонду, у документі йдеться про те, що ці заходи можуть допомогти закрити дефіцит фінансування оборони в Європі, який оцінюють у "сотні мільярдів євро".

Основною метою нового інструменту буде "придбання активів від імені країн, що підписалися" в структурі фінансування, яка вбереже перевантажені національні бюджети від удару первинними інвестиційними витратами. У документі йдеться:

"Низка моделей наднаціональних інститутів можуть підтримувати збільшення фіскальних можливостей для витрат на оборону".

Важливим є те, що хоча пропонований фонд міг би допомогти стимулювати загальні закупівлі та надавати фінансування для невеликих оборонних компаній, його головною перевагою було б фінансування накопичення зброї та боєприпасів, за які уряди платитимуть лише під час їх використання.

Потенційні закупівлі, зазначені в документі, охоплюють запасні частини для військової техніки, такої як танки та літаки, артилерійські снаряди, боєприпаси ППО, вибухові речовини та логістичні літаки, такі як гелікоптери та авіаносці.

Зазначається, що деякі європейські столиці з обережністю поставилися до плану.

"Мені здається, що це не дуже практично, тому що це може зайняти багато часу", - сказав один чиновник, який бачив пропозицію.

Інший європейський чиновник заявив, що, хоча вони вітають участь Великої Британії, їхня основна увага зосереджена на тому, "що вже є на тарілці і що ще не закінчено" - посилання на план ЄС з надання кредитів на суму 150 млрд євро.

Переозброєння Європи - останні новини

Збройові компанії зі США, Великої Британії та Туреччини будуть виключені з нової програми фінансування оборони ЄС у розмірі 150 млрд євро. Згідно з пропозицією Європейської комісії, фонд, який планують витратити на озброєння, буде відкритий тільки для оборонних компаній ЄС і третіх країн, які підписали з блоком угоди про оборону.

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