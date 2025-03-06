Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала переозброїти Європу і мобілізувати до 800 мільярдів євро на європейську безпеку.

Голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу підтримали значне збільшення витрат на оборону та зміцнення європейської технологічної і промислової бази. Про це йдеться у висновках неформального засідання Європейської Ради у Брюсселі.

Зокрема, лідери ЄС відзначають, що агресивна війна Росії проти України та її наслідки для європейської і глобальної безпеки у мінливому середовищі являють екзистенційну загрозу для Євросоюзу.

У цьому контексті, Євросоюз прискорить мобілізацію необхідних інструментів та фінансування для зміцнення безпеки ЄС і захисту європейських громадян.

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"Таким чином, Євросоюз зміцнить свою загальну оборонну готовність, зменшить свою стратегічну залежність, усуне критичні прогалини та зміцнить європейську оборонну технологічну і промислову базу в усьому ЄС для того, аби бути у змозі краще постачати обладнання в необхідних кількостях і прискореними темпами", - йдеться у висновках.

Тому, лідери ЄС наголошують на необхідності подальшого суттєвого збільшення витрат на безпеку і оборону Європи.

У висновках висловлюється заклик до Європейської комісії вивчити подальші заходи, з врахуванням бачення Євроради, щоб сприяти значним витратам на оборону на національному рівні усіх країн-членів ЄС.

Крім того, лідери ЄС закликають Єврокомісію запропонувати додаткові джерела фінансування на рівні ЄС, в тому числі за допомогою додаткових можливостей і стимулів, які пропонуються всім державам-членам.

Також, Європейська Рада бере до уваги намір Єврокомісії виступити з пропозицією стосовно нового інструменту ЄС з метою надання країнам-членам ЄС позик, забезпечених бюджетом ЄС у розмірі до 150 млрд євро, і пропонує Єврокомісії розглянути цю пропозицію у терміновому порядку.

Разом з тим, відзначається важливість мобілізації приватного фінансування для оборонної промисловості і Єврокомісії пропонується розглянути відповідні заходи.

З урахуванням досвіду війни в Україні визначається перелік пріоритетних сфер для дій на рівні ЄС. Йдеться про протиповітряну і протиракетну оборону, артилерійські системи, у тому числі спроможні здійснювати далекобійні точні удари, ракети і боєприпаси, дрони і протидронні системи, а також інші засоби та інструменти.

Європейська Рада має намір повернутися до цих питань у березні та червні.

Збільшення оборонних витрат в ЄС

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила план "Переозброєння Європи", який є ініціативою, спрямованою на мобілізацію до 800 мільярдів євро на європейську безпеку.

Ця ініціатива націлена, у тому числі, на підтримку України.

Цей план дозволить країнам ЄС значно збільшити витрати на оборону відповідно до бюджетних правил, отримати доступ до 150 мільярдів євро кредитів для спільних оборонних проєктів, а також на підсилення підтримки України, залучити кошти ЄС для інвестування у сферу оборони і залучити приватний капітал для зміцнення оборонно-промислового комплексу.

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