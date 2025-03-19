У межах такої ініціативи ЄС буде надавати Україні кожного року 2 млн боєприпасів.

Європейська комісія представила деталі нової оборонної ініціативи ЄС SAFE, за якою країни-члени будуть мати доступ до кредитів на 150 млрд євро. Гроші повинні бути використані в першу чергу на компоненти зброї, які виготовлені в Євросоюзі та Україні. Про це повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, цитує "Радіо Свобода".

"Ми маємо багато чого навчитися з досвіду українського поля бою. Ми повинні бути в змозі розробляти оборонні системи для України, а також спільно з нею", - зазначила вона.

Каллас наголосила, що під час оборонної ініціативи від Єврокомісії також було враховано нещодавні нові пропозиції, які стосуються підтримки України.

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"Зокрема додаткові боєприпаси - щонайменше два мільйони на рік, а також засоби протиповітряної оборони та безпілотники, а також навчання та оснащення українських бригад. Це також включає безпосередню підтримку оборонної промисловості України, а також розширений доступ до космічних послуг. Новий інструмент SAFE, запропонований Єврокомісією, підтримає ці амбіції", - додала посадовиця.

У "Радіо Свобода" нагадали, що проєкт комюніке саміту лідерів ЄС, який відбудеться 20 березня в Брюсселі, передбачає, що Євросоюз буде продовжувати фінансову та військову допомогу Україні. Також блок підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів і наполягає, що РФ повинна показати "справжню політичну волю для завершення війни".

Україна та ЄС - останні новини

Раніше видання Politico повідомляло, що Північна Європа закликає ЄС прискорити процес вступу України. Зокрема високопосадовці з Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії закликали Брюссель розробити "конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просувати процес вступу України".

Водночас майбутній канцлер Німеччини, лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив, що його країна планує виділити новий пакет допомоги Україні. За його словами, рішення буде ухвалено не пізніше наступного тижня.

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