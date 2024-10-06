Показові польоти нових БпЛА відбудуться в грудні цього року. Дальність до 300 км та швидкий запуск: у Пентагоні назвали вимоги до "одноразових" БпЛА

У Пентагоні планують озброїти армію США дешевими "одноразовими" дронами з можливістю масового виробництва. Тому в Міноборони країни звернулися до комерційних постачальників БпЛА, пише Air and Space Forces Magazine.

У відомстві підкреслили, що "нещодавні конфлікти виявили асиметричний вплив недорогих "one-way", тобто одноразових безпілотних повітряних систем на полі бою", тому американська армія повинна отримати такі ж можливості.

Показові польоти нових БпЛА мають відбутися у грудні 2024 року. Проте наразі невідомо, для яких саме служб мають намір реалізувати цей проєкт. Також не повідомляється, чи стосуються ці закупівлі програми Replicator.

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Зокрема йдеться про дрони, які можуть долати відстані від 50 до 300 км, а їхнє корисне навантаження має становити не менше 10 кг, але ідеальним варіантом має стати цифра - 25 кілограмів.

Крім того, дрони повинні "швидко та оперативно" запускатися із землі, їх має бути складно виявити та відстежити, повинна бути функція навігації на малих висотах, а також БпЛА мають перевозити різне корисне навантаження.

Водночас дрони мають виконувати завдання "без постійного зв'язку з оператором". Крім того, виробник повинен пояснити, як його платформа здійснює "кінцеве наведення в закритих умовах", йдеться про "машинний зір" для донаведення на ціль під час дії ворожих засобів РЕБ.

Також програмне забезпечення для безпілотників повинне бути інтуїтивно зрозумілим та мати можливість інтегрувати сторонні компоненти, як програмні, так і апаратні.

Розробка американських дронів - що відомо

Як писав УНІАН, американська компанія Performance Drone Works створила багатоцільовий безпілотник C-100, який має багато нових можливостей. Зокрема такий дрон було спроєктовано за зразком рюкзака. Він може нести 5 кг корисного навантаження та перебувати в польоті до 74 хвилин.

Також повідомлялось, що у США розробили унікальний безпілотник Switchblade. Цей дрон оснащений повністю електричною вибуховою речовиною, яка разом зі своїми розвідувальними компонентами ідентифікує ціль.

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