С-100 може швидко доставляти ліки, боєприпаси, акумулятори на далекі відстані.

Американська компанія Performance Drone Works (PDW) створила багатоцільовий безпілотник C-100, який має багато нових можливостей. Це зокрема стало можливим завдяки генеральному директору та співзасновнику компанії Райану Г'юрі, пише Forbes.

Райан бачить у дронах трансформаційний потенціал. За його словами, це, ймовірно, "найбільша зміна у військово-повітряних силах з часів Другої світової війни". Також він підкреслив те, які дрони стали незамінними під час війни в Україні.

"С-100 був спроєктований за зразком рюкзака", - розповідає гендиректор компанії.

Відео дня

Зокрема безпілотник створювали таким чином, аби його можна було легко переносити одному військовому. Розробникам вдалося створити квадрокоптер зі складними роторами, який може нести 5 кг навантаження та перебувати в польоті до 74 хвилин.

"Ми можемо виконувати розвідувальні, спостережні і розвідувальні місії за допомогою сучасних сенсорів. Ми можемо коригувати вогонь артилерії, ми можемо позначати цілі за допомогою лазерного цілевказівника. Ми можемо скидати припаси або бомби. І ми можемо діяти як літаючий авіаносець", - зазначає Г'юрі.

Завдяки великому корисному навантаженню на С-100 можна встановити камери з потужним зумом, що дозволяє виявляти цілі за багато кілометрів, а також лазерні цілевказівники для наведення "розумних" бомб, які є дуже важкими для менших дронів.

Також С-100 може швидко доставляти ліки, боєприпаси, акумулятори, їжу та воду на віддалену відстань.

Крім того, С-100 може виконувати функції українського бомбардувальника-дрона "Баба Яга". Американський безпілотник, як і український, може встановлювати міни в тилу противника. Порівняно з "Бабою Ягою", С-100 не буде розраховувати на імпровізовані боєприпаси, які виготовлені з підірваних вибухових речовин.

"Ми працюємо безпосередньо з розробниками боєприпасів, які створюють нове покоління боєприпасів для безпілотників. Деякі з боєприпасів, які ми маємо, є передовими і забезпечують набагато більший ефект при меншому об'ємі", - додає Г'юрі.

Дрони на війні в Україні

Раніше експерт з авіації Анатолій Храпчинський розповів, як українські військові боротимуться з російськими дронами, що працюють на оптоволокні. За його словами, вже є певні напрацювання та пропозиції щодо протидії таким безпілотникам.

Водночас аеророзвідник ЗСУ Ігор Луценко заявив, що в Україні спостерігається "колосальний" дефіцит розвідувальних дронів. Також він розповів, яка зараз ситуація з основними дронами тактичної розвідки типу "Мавік".

Вас також можуть зацікавити новини: