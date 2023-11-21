Шкоду, яку отримали російські системи, оцінити по кадрах важко, проте як мінімум було пошкоджено коштовне обладнання цих РЛС.

Днями Головне управління розвідки Міноборони показало ролик, на якому зафільмували операцію розвідників у Курській області РФ. Там було уражено радіотехнічну позицію російських окупантів.

Як розповіли експерти Defense Express, росіяни розташували свої РЛС неподалік одного з населеного пункту Дмитриев – він розташований у біля 60 км від кордону з Україною. Ймовірно, бійці ГУР працювали вночі, а в якості засобу ураження використали ударні безпілоники.

Шкоду, яку отримали російські системи, оцінити по кадрах важко. Проте щонайменше було пошкоджено коштовне обладнання цих систем. Зокрема, під час операції було уражено радіолокаційну станцію 55Ж6 "Нєбо". Зазначається, що сімейство РЛС метрового діапазону "Нєбо" створювалося ще за часів СРСР і згодом модернізувалося вже у РФ. Існують версії для військ ППО і сухопутних військ.

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"Базовий варіант РЛС 55Ж6 "Нєбо" для військ ППО постачався у з 1986 року. Призначена для виявлення, розпізнавання та визначення координат і супроводження повітряних цілей, зокрема і літаків. У базовій версії зона огляду становить 600 км (1200 км гранична), дальність визначення координат цілі типу літак на висоті 300 м становить 65 км, 10 000 м – 300 км, 20 000 м – понад 400 км. Точність по дальності становить 400-500 м, по висоті – 750-850 м", – пояснили фахівці.

З 2020 року у війська ППО РФ постачається глибока модернізація РСЛ "Нєбо-Т". За словами пропагандистів, вона отримала більшу точність супроводження аеродинамічних та балістичних цілей в радіусі до 600 км.

Також у ГУР показали кадри ураження ймовірно РЛС 64Л6 "Гамма-С1". Як пояснили експерти – це мобільна трикоординатна РЛС сантиметрового діапазону, призначена для кругового чи секторного огляду повітряного простору для засобів ППО. Вона була прийнята на озброєння у 2003 році.

"Ця РЛС має визначати координати цілі, її приналежність, клас, видавати інформацію засобам ППО. Дальність зони огляду становить від 10 до 300 км, точність – 50 м по дальності і 400 м по висоті", – зауважили в Defense Express.

"Бавовна" на території Росії: інші новини

Ввечері 19 листопада у Московській області збили безпілотник. Уламки дрона впали на трасу. Мер російської столиці Собянін повідомив, що "відбили атаку безпілотника, що летів на Москву" в міському окрузі Електросталь.

Примітно, що в ніч на 19 листопада під Москвою також збили дрони. Сергій Собянін звітував про роботу ППО РФ в Богородському районі через атаку БпЛА.

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