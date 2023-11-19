Собянін заявляє, що безпілотник летів на російську столицю.

У Московській області збили безпілотний літальний апарат, його уламки впали на трасу.

Увечері мер Москви Сергій Собянін написав у своєму Telegram-каналі, що сили протиповітряної оборони "відбили атаку безпілотника, що летів на Москву" в міському окрузі Електросталь. "На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", - додав він.

Тим часом у мережі опублікували відео наслідків збиття. На них можна побачити, що осколки впали на трасу. Частина з них догорала вже на дорозі.

Атаки дронів на Росію: що відомо

Військові об'єкти загарбників у Російській Федерації та на окупованих територіях систематично піддаються атакам безпілотних літальних апаратів.

Цієї ночі один з дронів збили в Богородському районі Москви. Російська влада заявила, що наслідків атаки немає.

Також нагадаємо, що з початку повномасштабної війни дрони вибухали над куполом Сенатського палацу, а також в вежі Московського міжнародного ділового центру "Москва-Сіті". Відомо, що в цій будівлі знаходяться кілька російських міністерств.

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