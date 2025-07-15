Федоров обіцяє, що випускатимуть по 50 тисяч комплектуючих на місяць.

Запорізька область запускає масштабне виробництво комплектуючих для протипіхотних мін. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у Telegram.

Він зазначає, що сьогодні парламент ухвалив, а президент України Володимир Зеленський підписав закон про зупинення дії для України Оттавської конвенції щодо заборони протипіхотних мін.

"Це важливий крок, який дозволяє нам ефективніше захищатися від агресора", – наголосив керівник ОВА.

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Федоров повідомив, що Запорізька область миттєво реагує на ініціативу і вже найближчим часом запустить виробництво комплектуючих для протипіхотних мін.

"Завдяки сучасним технологіям щодня виготовлятиметься від 1000 до 2000 одиниць продукції – це понад 50 000 щомісяця", – сказав він, додавши, що це має сприяти укріпленню Запорізького фронту.

Україна вийшла з конвенції про заборону протипіхотних мін

У вівторок, 15 липня, Верховна Рада підтримала вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. За відповідне рішення проголосували 299 парламентарів. Президент України Володимир Зеленський відразу ж підписав відповідний закон.

Роман Костенко, секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки сказав, що Україна зможе використовувати, виготовляти та отримувати протипіхотні міни від партнерів вже на наступний день після підписання закону про вихід з Оттавської конвенції.

Він зазначив, що Росія використовує протипіхотні міни, а Оттавська конвенція, не давала Україні можливості повною мірою захищати, в тому числі, свої фортифікаційні споруди і свою землю.

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