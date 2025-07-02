Протипіхотні міни будуть слугувати як загороджувальні споруди та фактор стримування ворога, стверджує Веніславський.

Для того, щоб українські виробники розпочали виробництво протипіхотних засобів ураження, достатньо лише денонсації Оттавської конвенції. Про це сказав народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки під час брифінгу Федір Веніславський.

Він зазначив, що наша держава здатна налагодити власний випуск протипіхотних мін та купувати їх у держав, які не ратифікували конвенцію.

"Наразі вже триває підготовка до виробництва таких засобів стримування в Україні", - наголосив нардеп.

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За його словами, протипіхотні міни будуть слугувати як загороджувальні споруди та фактор стримування ворога. Вони будуть встановлюватись із картами мінних полів, що дозволить швидко розмінувати території після завершення бойових дій.

Вихід України з Оттавської конвенції

Як повідомляв УНІАН, 29 червня стало відомо, що Україна виходить з Оттавської конвенції, яка забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін. Про це заявив народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Щойно мені повідомили, що президент України підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції - міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін", - заявив він.

Костенко підкреслив, що це крок, якого давно вимагала реальність війни.

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