Рішення підтримали 299 народних депутатів.

Верховна Рада підтримала вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Про це повідомив нардеп Андрій Осадчук на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначають у мережі інші нардепи, рішення підтримали 299 народних депутатів. Також 305 народних обранців проголосували за термінове підписання.

Вихід України з Оттавської конвенції: що відомо

Напередодні президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції.

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У МЗС пояснили, що Україна вийшла з конвенції, оскільки опинилася в нерівній та несправедливій ситуації. Адже Росія, яка не є учасницею конвенції, активно використовувала протипіхотні міни з 2014 року.

Народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки під час брифінгу Федір Веніславський казав, що для того, щоб українські виробники розпочали виробництво протипіхотних засобів ураження, достатньо лише денонсації Оттавської конвенції.

За його словами, наша держава здатна налагодити власний випуск протипіхотних мін та купувати їх у держав, які не ратифікували конвенцію.

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