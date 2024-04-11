Виживання України все ще залежить від її партнерів, які постачають їй зброю, пише WP.

Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони та знайшла біля 100 батарей Patriot по всьому світу, які потенційно могли б бути доступними. Проте деякі країни опираються навіть передачі однієї зі своїх систем Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише The Washington Post. Вартість однієї батареї Patriot становить 1 мільярд доларів. Минулого літа Київ отримав перші батареї. Але тих трьох, які зараз є, недостатньо, щоб захистити всю країну від потужних повітряних атак з боку Росії.

Тож президент Володимир Зеленський делегував очільнику МЗС Дмиту Кулебі конкретну задачу – переконати країни, у яких є Patriot, передати їх Україні. Міністр неодноразово наголошував, що він і Україна вдячні за безпекову допомогу, яку вже надали багато країн, але він також почав публічно висловлювати розчарування щодо подальшої підтримки.

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Останніми місяцями західна допомога зменшилася. Особливо це видно у підтримці з боку Сполучених Штатів, де республіканці в Конгресі місяцями блокуюьь пакет на суму біля 60 мільярдів доларів, запропонований президентом Байденом.

Виклики, з якими зіткнувся Кулеба зараз, свідчать про скрутне становище України в цій війні: виживання країни все ще залежить від її партнерів, які постачають зброю. Але мало хто з цих партнерів, здається, повністю усвідомлює невідкладність надання цієї допомоги.

Очільник МЗС розповів, що його команда відшукала понад 100 доступних Patriot – деякі сусідні країни мають більше однієї батареї, яка охороняє порт чи аеродром, сказав він. Зараз він працює над отриманням семи батарей. Це допоможе захистити найбільші міста України. Також буде можливість використовувати Patriot ближче до передової, де активно працює російська авіація.

Видання наголошує, що Кулеба навіть пропонував країнам позичити вних Patriot, пообіцявши повернути батареї, щойно буде потрібно. І він зізнався, що відчував глибоке розчарування.

"Я відчуваю, що вдаряюся об стіну власною головою, хоча я дипломат, а це означає, що мушу розбирати стіну по цеглинці. Але оскільки така дипломатія не працює, мені хочеться вдаритися об стіну. Я просто не розумію, чому цього (передачі Patriot) не відбувається", – заявив він.

Patriot для України: останні новини

Українська сторона знає, де знає, де знаходяться системи Patriot і працює на всіх рівнях задля посилення української протиповітряної оборони. Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз робить недостатньо для захисту України від російських ракетних атак і ударів КАБами. Він наголосив, що в армій ЄС є 100 Patriot, але блоку чомусь не може передати декілька цих систем Україні.

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