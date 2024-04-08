Раніше з ініціативою щодо пошуку Patriot та інших ЗРК для України виступила Німеччина.

Велика Британія долучається до пошуків додаткових систем протиповітряної оборони для України. Насамперед йдеться про Patriot, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розмови із британським колегою Девідом Кемероном.

"Ми узгодили наступні кроки щодо пошуку та доставки в Україну додаткових систем ППО, насамперед Patriot. Я ціную активний підхід Девіда, спрямований на досягнення цілі", – написав він.

Як зазначає видання Defense Express, раніше з ініціативою щодо пошуку Patriot та інших ЗРК для України виступила Німеччина – вона очолює "коаліцію ППО". Проте справі не дуже допомагали позицій Берліна на деяких збройових ринках світу.

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До прикладу, в силу кількості цих систем у Саудівській Аравії, вона могла б стати гіпотетичним донором Patriot для України. Але з 2018 року Німеччина блокує продаж Ер-Ріяду винищувачів Eurofighter Typhoon. Йдеться про 48 літаків.

"У цьому ключі саме дипломатичні канали Лондона та його позиції на ринку озброєння можуть цілком мати значно більшу ефективність. Якщо продовжувати виключно гіпотетичний приклад із Саудівською Аравією, то саме Велика Британія активно постачає до цієї країни озброєння – за останні 10 років на понад 10 млрд фунтів", – пояснюює видання.

Ба більше, Велика Британія є виробником засобів ППО, які вже використовують українські військові. Йдеться, зокрема, про ЗРК під AIM-132 ASRAAM. Крім того, Лондон виготовляє зенітні системи з ракетами CAMM відомі, як Sky Sabre.

ППО для України: інші новини

Українська влада шукає можливість надати Харкову більше захисту від постійних російських ударів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що "ситуація в місті дуже жорстка, постійний російський терор, тепер ще й фактично щоденно – авіабомбами". Глава держави закликав партнерів передати Україні системи ППО.

Раніше президент Зеленський розповів, що через брак ППО держава змушена обирати, яке місто чи який обʼєкт захищати. За його словами, Україна посилила захист енергооб'єктів, але цього не завжди вистачає, щоб відбити всі атаки росіян.

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