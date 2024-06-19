Швейцарії доведеться довше чекати на замовлення ракет до Patriot.

Попри письмові угоди та контракти, США надали вищий пріоритет в поставках ракет до систем Patriot Україні, а не Швейцарії. Наразі світовий попит на керовані ракети для ППО значно перевищує потужності з виробництв, повідомляє видання Blick.

Як відомо, уряд Швейцарії восени 2023 року замовив у США ракети PAC-3 на суму 340 млн доларів. Однак у Штатах вирішили, що спершу ці ракети будуть надані Україні через важку ситуацію на фронті, а Швейцарії доведеться чекати на своє замовлення довше.

"Як довго доведеться чекати Швейцарії, ще незрозуміло. Відомо одне: світовий попит наразі значно перевищує потужності виробництва керованих ракет Patriot. Очікується, що США офіційно повідомлять про своє рішення вже 19 червня", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Крім того, видання зазначило, що у контракті США завчасно прописали пункт щодо змінення умов, якщо виникнуть надзвичайні або переконливі причини і якщо це зачіпає інтереси національної безпеки Америки. Зараз, схоже, Вашингтон заявляє про це через війну в Україні.

Також у матеріалі нагадують, що в травні цього року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вже пропонував Швейцарії відмовитися від ракет для Patriot. Для цього Німеччина мала передати Україні зенітні ракети, а Швейцарія мала поступитись місцем на ракети до ППО, заплановані на 2030 рік, німцям.

Patriot для України - останні новини

Як раніше писав УНІАН, нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що ведуться дискусії про надання 5 з 7 систем Patriot, які терміново потребує Україна. Крім того, президент США заявив, що іншим країнам, які у майбутньому очікують на системи ППО, повідомили, що їм доведеться зачекати.

"Усе, що у нас є, буде відправлено в Україну, поки не будуть задоволені її потреби. І опісля ми виконаємо зобов’язання, які взяли перед іншими країнами", - уточнив Байден

Водночас міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати поки не передаватимуть Україні додатковий Patriot. За його словами, це стосується й системи Patriot, яка розміщена у Польщі.

"Йдеться не лише про Patriot, а й про NASAMS, SAMP/T та набір можливостей, яких потребує Україна. І вона потребує перехоплювачів, аби доповнити платформи. У мене сьогодні немає жодних оголошень щодо батарей Patriot, але я можу вам сказати, що продовжую працювати над цим", - наголосив Остін.

Вас також можуть зацікавити новини: