Посольство КНР в Україні не відповіло на запит FT про коментарі.

Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей під час свого візиту до Києва у середині травня не повірив, що ЗРК Patriot збили російські "Кинджали". Про це повідомляє видання Financial Times, посилаючись на українських дипломатів і главу Міноборони України Олексія Резнікова.

Дипломати заявили, що Лі не вірить в те, що американські "Петріоти" перехопили російські гіперзвукові ракети.

"Я запропонував, що якщо є сумніви, ми готові надати докази", - сказав міністр оборони України Олексій Резніков. Але, додав він, Лі покинув Київ, так і не ознайомившись з доказами збиття "Кинджала" зенітно-ракетним комплексом Patriot.

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Збиття ракети "Кинджал" у небі над Києвом

6 травня командувач повітряними силами Збройних сил України Микола Олещук підтвердив, що під час нічної атаки 4 травня українським військовим вперше вдалося збити ворожу ракету типу "Кинджал".

Збройні Сили України стали першою у світі армією, яка змогла збити "балістику" за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot.

У Сполучених Штатах Америки не сумніваються у достовірності заяви України про збиття російської гіперзвукової ракети "Кинджал" з використанням американського комплексу протиповітряної оборони Patriot.

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