ЗСУ стали першою армією, що спромоглася це зробити в ніч на 4 травня, ліквідувавши російьский "Кинджал".

Збройні сили України стали першою у світі армією, що спромоглася збити "балістику" за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Йдеться про ніч на 4 травня, коли над Київською областю вдалося ліквідувати російську ракету "Кинджал", яка вже понад рік вважалася "невловимою" для наших сил ППО. Про досягнення ЗСУ розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

За його словами, наразі Україна має два типи ЗРК проти "балістики" - це Patriot та SAMP/T.

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"Коли вже системи Patriot заступили на бойове чергування, нічого не залишається, як випробовувати. Ніколи Patriot не працював з таким типом цілей, як X-47 "Кинджал", - зазначив Ігнат.

Він акцентував, що попри вражаючий успіх використання Patriot, Україна все ще не може повністю захистити власне небо. Наявних ЗРК для цього недостатньо, тому вкотре виникає потреба у винищувачах F-16. Останні здатні збивати аеродинамічні цілі, такі як "Кинджали".

Він підкреслив, що ліквідація "Кинджалу" стала шоком для Росії, адже та неодноразово хвалилися, що цей вид ракет є "суперзброєю" на полі бою.

Однак тепер цей міф ЗСУ спростували. Як і міф, про те що армія РФ - це одна з передових армій світу, який існував до повномасштабного вторгнення в Україну.

ЗСУ вперше збили ракету "Кинджал" в Україні - головне

Нагадаємо, що російський "Кинджал" вдалося ліквідувати в ніч на 4 травня під час однією з масштабних повітряних тривог, що ширилася Україною. Це стало першою "перемогою" над російською "балістикою". Адже раніше ці ракети було майже неможливо вчасно зафіксувати та збити в небі Україні.

Факт ліквідації "Кинджалу" підтвердили не одразу, а лише 6 травня. Про це повідомив Командувач Повітряними силами Збройних сил України Микола Олещук. Пізніше українські експерти оцінили, що це стало "ударом" для лідера РФ Володимира Путіна, який хвалився всьому світу про невразливість цих ракет.

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