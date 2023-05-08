Цей факт обрадував Пентагон, оскільки раніше можливість збиття подібних ракет комплексами Patriot не підтверджувалася на практиці.

У Сполучених Штатах Америки не мають сумнівів у достовірності заяви України про збиття російської гіперзвукової ракети "Кинджал" з використанням американського комплексу протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляє CNN із посиланням на джерело, система Patriot успішно протистоїть балістичним ракетам, проте її спроможність збивати гіперзвукові ракети повітряного базування до цієї події мала суто теоретичне підґрунтя. Той факт, що ракету змогли перехопити в Україні, продемонстрував, що комплекс і справді на це здате. Зазначається, що в Пентагоні вважають це важливою подією.

Раніше Росія була переконана, що в разі застосування гіперзвукової балістичної ракети, вона обовʼязково влучить. Проте збиття ракети "Кинджал" українськими воїнами поставила цей розрахунок під сумнів.

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"Той факт, що перехоплення здійснив український екіпаж, який пройшов підготовку в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою, ще більше порадувавПентагон, додало джерело, назвавши це значним поверненням інвестицій. Перехоплення також, імовірно, викликало серйозну невизначеність для Росії, порушуючи питання про те, чи має Україна стійкий засіб протидії гіперзвуковим балістичним ракетам, додало джерело", – йдеться у матеріалі CNN.

Збиття ракети "Кинджал" в Україні

Російську ракету "Кинджал" вдалося знищити під час атаки в ніч на 4 травня. Раніше ці ракети було майже неможливо вчасно вивявити та збити, тому цей факт неабияк порадував українців.

Крім того, речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що ЗСУ стали першими в світі, хто знищив балістичну ракету "Кинджал" із ЗРК Patriot. Понад рік ракета "Кинджал" вважалася "невловимою" для наших сил ППО.

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