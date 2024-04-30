За передачу крилатих ракет Києву все ще виступають менше половини мешканців Німеччини.

У Німеччині зросла кількість громадян, які підтримують надання Україні крилатих ракет Taurus. Про це свідчать результати опитування RTL/ntv.

Згідно з даними соціологів, нині 37% німців виступають за поставку озброєнь Києву. Для порівняння: в березні цей показник становив 28%, у лютому - 35%.

Водночас більшість німців - 56% (66% у березні і 56% в лютому) не погоджуються з наданням Німеччиною Taurus Україні.

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Надання Taurus Україні - останні новини

Днями канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив, що не дасть Україні "Тауруси". За його словами, Німеччина дає Києву багато іншої зброї.

Як сказав Шольц, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина виділила Києву допомоги на понад 28 мільярдів євро. За словами канцлера, "ми поставляли танки, системи протиповітряної оборони, але що стосується того виду озброєння, про яке ви сказали, - моє рішення не зміниться".

Раніше УНІАН повідомляв, що Бундестаг відхилив резолюцію із закликом до уряду ФРН передати Україні крилаті ракети Taurus.

Шольц пояснював відмову тим, що використання ракет обов’язково потребуватиме прямого залучення німецьких військовослужбовців, що неприйнятно для Німеччини.

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