В Бундестазі кажуть, що у Шольца є певні об'єктивні причини, але вони занадто секретні, щоб про них говорити публічно.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив категоричне небажання передавати Україні німецькі крилаті ракети Taurus. Відповідну заяву він зробив під час парламентських дебатів у Бундестазі в середу, 13 березня.

Як пише Euractiv, Шольц повторив раніше вже озвучену ним тезу про те, що ЗСУ буцімто не зможуть використовувати ракети Taurus без залучення німецьких солдатів. А це своєю чергою є неприйнятним вже для німецького уряду.

"Це червона лінія, яку я не хочу перетинати як канцлер", — сказав він, додавши, що його "розсудливість не слід кваліфікувати як слабкість".

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Раніше Шольц стверджував, що залучення німецьких солдатів потрібно для того, аби запобігти необґрунтованим ударам по цілям на території Росії. При цьому він натякнув, що така участь німецьких солдатів у використанні ракет Україною зробить Німеччину частиною конфлікту.

Александер Мюллер, провідний член комітету з питань оборони німецького Бундестагу, сказав журналістам, що комітет був проінформований про причини, які змушують Шольца триматися такої позиції.

"Є одна або дві речі, які не можна обговорювати публічно, які справедливо змушують його вагатися", — сказав Мюллер.

Сам же Шольц на сьогоднішніх слуханнях в парламенті звинуватив опозицію в тому, що вона використовує питання ракет як інструмент у внутрішньополітичній боротьбі. За його словами, політичні опоненти чинного уряду начебто добре знають про ці секретні причини, але користуються тим, що громадськості вони невідомі.

Проблема з поставками ракет Taurus

Як писав УНІАН, німецький уряд категорично відмовляється передавати Україні свої крилаті ракети Taurus попри те, що схожі за характеристиками ракети Україні вже постачають Британія та Франція. Нещодавно британський уряд запропонував Німеччині зробити круговий обмін: Берлін передасть свої ракети Лондону, і вони залишаться в Британії, а британці зможуть дати більше своїх власних ракет Україні.

Голова МЗС Німеччини Анналєна Бербок підтримала ініціативу британців, нагадавши, що раніше подібні схеми кругового обміну вже застосовувалися.

Натомість проти ідеї виступила німецька опозиція. Там вважають, що Taurus треба дати безпосередньо Україні, адже вони кращі за характеристиками, ніж британські ракети.

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