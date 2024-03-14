Більшість депутатів підтримують позицію Шольца про те, що ракети давати не можна.

Німецький Бундестаг знову відхилив поставку Україні крилатих ракет Taurus. Більшість парламенту проголосувала проти відповідної резолюції, запропонованої опозиційними партіями, повідомляє Spiegel.

При поіменному голосуванні за передачу ракет висловилися 190 німецьких депутатів, 495 проголосували проти, 5 утрималися.

Зазначається, що серед депутатів правлячої коаліції також є прихильники передачі ракет Україні, але в цілому коаліція залишається на тих позиціях, які займає канцлер Олаф Шольц.

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Проблема поставки ракет Taurus Україні

Як писав УНІАН, напередодні у Бундестазі відбулися парламентські дебати на тему передачі ракет Taurus Україні. Виступаючи з трибуни, канцлер Олаф Шольц підтвердив свою рішучість у тому, аби не давати цю зброю Україні. За його словами, використання ракет українцями потребуватиме присутності німецьких солдатів, а це неприпустимо.

У Бундестазі кажуть, що у Шольца є певні об'єктивні причини вважати, що без німців українці не зможуть використовувати німецькі ракети. Але ці причини нібито занадто секретні, щоб про них говорити публічно.

Примітно, що Бундестаг вже кілька разів голосував за різні резолюції про передачу ракет Taurus Україні. Одного разу було ухвалено резолюцію про передачу Україні "далекобійної зброї". Якої саме – не уточнювалося, але, вочевидь, йшлося не про "Тауруси".

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