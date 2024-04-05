Випробування таких систем у Південній Кореї відбулися 30 травня 2023 року.

З початку повномасштабної війни РФ проти України Південній Кореї вдалося випробувати ракетний перехоплювач Long-range Surface-to-Air Missile (L-SAM). Розробники кажуть, що він "відчутно перевершує найпопулярніші у світі системи Patriot". Про це повідомили академік Володимир Горбулін та аналітик Валентин Бадрак у матеріалі для LIGA.net.

Фахівці розповіли, що випробування відбувалися 30 травня 2023 року на полігоні Анхин, що розташовано за 109 кілометрів від столиці країни Сеула.

Зазначається, що у Міністерстві оборони Південної Кореї також оприлюднили світлини запуску протиракети та назвали його успішним. Загалом країна з успіхом закінчила три випробування L-SAM із чотирьох.

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"Показово, що розробники наголосили: новітня система відчутно перевершує найпопулярніші у світі системи Patriot. Вона має нечувану максимальну висоту перехоплення - аж у 100 км", - зауважили експерта та додали, що перехоплювачі PAC-3 і PAC-3 MSE системи Patriot здатні збивати балістичні ракети на висоті до 40 та 60 км.

Водночас у 2023 році Південна Корея замовила в Сполучених Штатів Америки 38 новітніх зенітних ракет Standard Missile 6, які мають дальність ураження до 240 км, їхня вартість становить понад 5 млн доларів за загальної суми угоди у 650 млн доларів.

За словами експертів, Сеул займається купівлею кращих систем, аби вивчити їх та пізніше розробити свої.

Як Південна Корея підтримує Україну

Як писав УНІАН, Південна Корея запроваджує санкції проти російських суден, адже вони перевозили велику кількість контейнерів з військовим вантажем між РФ та Північною Кореєю.

"Наш уряд ще раз рішуче закликає Росію негайно припинити будь-яку незаконну співпрацю з Північною Кореєю, включаючи військову співпрацю, яка порушує резолюції Ради безпеки, і виконати свої зобов'язання як постійного члена Ради безпеки ООН. Ми продовжуватимемо вживати суворих заходів разом з міжнародною спільнотою" - зазначили в МЗС країни.

Також повідомлялось, що експерти зі США знайшли у Південній Кореї мільйони 105-мм снарядів для України. За їхніми словами, Південна Корея переводить більшість артилерії на платформи калібру 155 мм.

"Пропозиція США використати більшу частину запасів 105-мм боєприпасів Південної Кореї з подальшою заміною їх 155-мм боєприпасами, які зараз виробляються, може сподобатися Південній Кореї", - наголосили фахівці.

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