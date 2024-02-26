Тепер під обмеженнями в Південній Кореї знаходяться 1 159 товарів.

Південна Корея планує посилити експортний контроль в Російську Федерацію і Білорусь щодо товарів, які потенційно можуть бути використані у військових цілях.

Міністерство торгівлі срани зробило заяву після того, як минулого тижня Південна Корея додала 682 найменування товарів з фактичним або потенційним військовим використанням до списку санкційного експорту для Росії та Білорусі.

"Міністерство посилить контроль за експортом в рамках зв'язків із суміжними організаціями, так як буде більше спроб ухилитися від експортного контролю і шукати ухилення від поставок", - цитує заяву Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики видання Yonhap.

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Відомство зосередилося на моніторингу експорту "загальних високопріоритетних товарів", включаючи чіпи, які можуть застосовуватися в безпілотниках, з іншими країнами-партнерами.

Південна Корея повідомить експортерам про оновлений список контрольованих товарів, щоб запобігти несанкціонованому експорту. Нове правило збільшило загальну кількість товарів у списку до 1159.

Напередодні уряд також заявив, що проводить розслідування щодо південнокорейської компанії, що потрапила під санкції США через її передбачуваний зв'язок з Росією.

Компанія Daesung International Trading, розташована в місті Кимхе, стала однією з 93 організацій, включених в "список організацій" для введення експортних обмежень Бюро промисловості і безпеки при Міністерстві торгівлі США.

Санкції США щодо Росії - останні новини

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон найбільше запровадив 500 нових санкцій проти РФ, і експортні обмеження проти близько 100 компаній. Зокрема санкції спрямовані проти осіб, які пов'язані зі смертю Олексія Навального.

Зазначається, що метою санкцій є російський фінансовий сектор, оборонно-промислова база, закупівельні мережі та особи, які ухиляються від санкцій на багатьох континентах. Передбачається, що нові обмеження допоможуть Україні в її боротьбі.

Пізніше Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США повідомило, що в цілому нові американські експортні обмеження торкнулися 93 іноземних компаній.

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